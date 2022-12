Des risques pour les résidences non chauffées depuis plusieurs jours

L’absence de chauffage depuis vendredi commence à laisser des traces dans les résidences toujours sans électricité.

Le téléphone ne dérougit pas dans les entreprises de plomberie alors que plusieurs ont la mauvaise surprise de constater des bris de tuyaux.

«Si c’est l’été, même sans courant, on a de l’eau (...) Le problème qu’on a, c’est qu’on se bat contre le froid. Si ça gèle et ça fend, votre pompe n’arrêtera pas de marcher. Vous allez inonder votre maison», explique Gaston Fortin de Plomberie Fortin à TVA Nouvelles.

Le plombier donne quelques conseils pour éviter le gel de la tuyauterie.

«Pour éviter le pire, on ferme l’eau principale, on ferme le robinet. On peut purger avec un récipient (...) On ouvre e ton vide l’eau de la tuyauterie. On ouvre les robinets aux étages supérieurs pour que l’air entre dans la tuyauterie et ça purge.»

M. Fortin conseille également aux gens de baisser leurs thermostats lorsqu’ils quittent leur maison sans électricité.

«J’ai peur que lorsqu’Hydro-Québec va remettre le système en marche, les disjoncteurs sautent, car toutes les maisons seront en surcharge», dit-il.

Risques pour la résidence et pour ses habitants

Dans certaines résidences, la température frôle le point de congélation, ce qui n’est pas sans risque pour les habitants.

«S'il y a des gens qui sont dans leur résidence et qu'il fait vraiment froid, on vous invite tout d'abord à aller chez des proches. Si vous n'avez pas cette option-là, communiquez avec la municipalité, c'est important. Ils vont être en mesure de vous venir en aide rapidement», fait savoir le directeur du ministère de la Sécurité publique du Québec, Sylvain Gallant.