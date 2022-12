Le Boxing Day, «c’est du folklore»

L’engouement pour le Boxing Day n’est pas près de cesser, même si le contexte actuel n’est pas favorable à la consommation, estime le professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, Benoit Duguay.

• À lire aussi: Boxing Day: après la tempête, les bonnes affaires

«Le Boxing Day est dans la tradition, a-t-il dit à LCN lundi. C’est du folklore. Les gens vont aller à Montréal, ne serait-ce que pour avoir l’atmosphère. C’est un peu la poursuite du party de [la veille]. [...| Ce n’est plus la même chose [qu’à l’époque], mais il y a des gens qui vont sur la rue Sainte-Catherine pour l’esprit des Fêtes.»

Benoit Duguay ne prévoit toutefois pas de ventes records pour les commerçants. Le surendettement des ménages en période d’inflation y est pour quelque chose. Les nombreux incitatifs à la consommation depuis quelques semaines n’aident pas la cause du Boxing Day, selon lui.

«Les soldes, on en a de façon continuelle depuis octobre, a-t-il souligné. Il y a un effet d’essoufflement qui se passe. La qualité principale d’un solde est d’être limité dans le temps. Quand on a des soldes continuels, il n’y a plus d’effet incitatif pour le consommateur.»

Délaisser le commerce en ligne

Selon Benoit Duguay, certains Québécois semblent délaisser le commerce en ligne pour miser sur des achats directement dans les boutiques.

«Depuis quelques mois, on note une baisse des ventes en ligne, a-t-il indiqué. Consommer, c’est avoir du plaisir. Si tu magasines sur un ordinateur, tu pèses sur quelques touches et tu mets ça dans le panier. Il n’y a pas beaucoup de plaisir là.»

«Les deux [modes d’achat] vont continuer, a-t-il précisé. Je n’ai jamais eu peur que les magasins ferment et je n’ai pas peur que les ventes en ligne arrêtent. Il y a des gens qui disent qu’ils n’ont pas le temps de magasiner et qui achètent tout en ligne.»