Les secrets de Noël de la reine Elizabeth II dévoilés par Kate Middleton

Kate Middleton a rappelé, dans un discours avant le concert de l’abbaye de Westminster qu’elle a organisé, combien Elizabeth II était attachée à la célébration de Noël.

• À lire aussi: Premier défilé d’anniversaire le 17 juin pour Charles III

• À lire aussi: Le Bloc ne veut pas la face du roi Charles III sur la monnaie

• À lire aussi: Voici 10 citations-chocs tirées du documentaire «Harry et Meghan»

Pour la reine défunte, cette fête était le symbole de l’unité. « Noël tenait une place chère dans le cœur de Sa Majesté, qui représentait pour elle une période qui unissait les gens et nous rappelait l’importance de la foi, de l’amitié et de la famille, et pour montrer de l’empathie et de la compassion », a dit la princesse de Galles, comme l’indique People.

Et d’unité familiale, il n’en est plus vraiment question chez les Windsor alors que le documentaire Harry & Meghan, produit par le duc et la duchesse de Sussex pour Netflix et scruté par le monde entier, accuse Buckingham de tous les maux et de la séparation entre les deux frères, William et Harry.

Pour autant, Kate Middleton reste attachée à l’esprit de Noël et préfère ne retenir que le positif de l’année écoulée.

« L’héritage incroyable qui nous a profondément tous inspiré », laissé par la reine Elizabeth II, est une boussole.

Certes, marquée par cette disparition, la famille vivra un « Noël très différent », mais « nous pouvons toujours nous remémorer les souvenirs et traditions que nous avons partagés.

Prendre le temps de ralentir et célébrer avec la famille et les amis toutes les choses merveilleuses qui font que Noël est si spécial » a jouté l’épouse du prince William.

Face à l’assemblée réunie pour écouter un concert, Kate Middleton a tenu à souligner « l’importance de la musique » qui a « le pouvoir de nous connecter les uns aux autres ».

Et, ce qui sera sans doute d’un grand secours pour les Windsor, d’offrir des « pochettes de joie et de réconfort pendant les moments difficiles. »