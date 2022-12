Un logo pour mieux identifier les produits autochtones

Créé il y a plus d’un an, le logo de l’ours, qui vise à mieux reconnaitre les produits autochtones, connait un franc succès auprès d'artisans et entrepreneurs issus des Premières nations.

Cette certification unique en son genre a de nombreux avantages, comme le soulève le propriétaire de Sagamité Watso, Jacques T. Watso.

«La certification des Premières nations permet d’avoir un produit authentique issu des onze Premières nations du Québec. C’est un peu comme [le logo] d’Aliments du Québec [...]. C’est une façon de contrer l’appropriation culturelle de nos savoirs, notre entreprise, notre expertise. On est capable de diffuser et de mettre de l’avant nos propres produits», a-t-il soulevé à TVA Nouvelles.

Les entrepreneurs issus des Premières nations accueillent positivement la création du logo.

«[Le logo], c’est important. Les gens ont besoin de connaitre qui on est, où ce qu’on va. Cette année, on devrait avoir une dizaine d’employés, et plus de 10 000 visites. [...] Les gens sont contents d’être sur une réserve indienne», a raconté Martin O'Bomwawin, président du Camping Abenaki Aventure.

TVA NOUVELLES

«C’est important de protéger nos œuvres, mais aussi protéger nos savoirs. C’est un besoin que plusieurs avaient exprimé depuis plusieurs années», a également affirmé Catherine Boivin, artiste en art visuel et blogueuse atikamekw.

TVA NOUVELLES

Emmanuel Bertrand-Gauvin, conseiller à la Commission de développement économique des Premières nations (CDEPNQL), soulève que les commerçants autochtones apportent leur contribution à l’économie québécoise, et que la création du logo de l’ours est un atout au développement économique.

«On ne le réalise pas, mais il y en a énormément de Premières nations qui sont impliquées en développement économique. Il y en a qui sont dans les régions ressources, d’autres sont en milieux urbains. Ils travaillent dans tous les secteurs», a-t-il dit.

Le point de vue du créateur du logo

Le logo de l’ours a été créé par l’artiste algonquin Frank Polson. Il explique pourquoi cet animal a été choisi lors de la conception.

«Ça représente le courage, l’ours. Je trouve que c’est important pour l’autre génération», a-t-il brièvement expliqué.

Rappelons que l’identification du logo vient avec un code QR que vous pouvez scanner pour obtenir plus de détails sur le produit.