Chauffages d'appoint: «une avalanche d’intoxications au monoxyde carbone»

Les intoxications au monoxyde de carbone se sont multipliées un peu partout au Québec au moment où les pannes privaient des milliers Québécois d’électricité.

• À lire aussi: Morts ensevelis dans leur voiture pendant la tempête: seriez-vous prêts si ça se passait ici?

• À lire aussi: Verglas à Seattle : les meilleures vidéos de ce phénomène exceptionnel

• À lire aussi: Morts ensevelis dans leur voiture pendant la tempête: seriez-vous prêts si ça se passait ici?

Les chauffages d’appoint sont les principaux responsables, ont expliqué les autorités à TVA Nouvelles.

Seulement dans la Capitale-Nationale, où entre 1 ou 2 appels sont logés chaque semaine pour ce type d’intoxication, on parle d’une dizaine d’appels au 911 au cours des derniers jours.

Si aucun décès n’est rapporté, plusieurs personnes ont dû être traitées en chambre hyperbare.

«Ç’a été une avalanche d’intoxication au monoxyde carbone», explique le Dr Dominique Buteau, médecin-chef du service de médecine hyperbare à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

«Je discutais aujourd’hui même avec les gens de l’hôpital Sacré-Cœur à Montréal, qui est l’autre centre de médecine hyperbare, et ils vivent la même situation. Ils nous disaient que c’était presque comparable à la crise du verglas en 1998», ajoute le médecin.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et non irritant. Difficile de déceler les symptômes, et encore plus lorsque les gens dorment.

Plusieurs façons de se réchauffer ont été constatées par les pompiers.

«On a vu un cas où les gens prenaient du charbon de bois et mettaient ça dans un bol en stainless à l’intérieur, mais c’est fait pour être à l’extérieur», donne en exemple Alexandre Lajoie, porte-parole du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec.

D’autres personnes ont placé un BBQ à l’intérieur de leur résidence.

«On a eu des intoxications sévères, des gens qui ont failli perdre la vie», déplore le porte-parole.