Des centaines de voyageurs exaspérés par Sunwing

Des centaines de voyageurs québécois sont exaspérés par Sunwing après avoir vu leur temps des Fêtes terni par des annulations ou des retards du transporteur aérien.

«Mon conjoint pourrait perdre sa semaine complète de travail, et donc, des revenus. D’autres manquent des funérailles auxquelles ils devaient assister. Il y a aussi des voyageurs qui ont des problèmes cardiaques et qui vont manquer de médicaments», déplore Antoine-Alexandre Michaud, qui réside à Québec.

L’homme de 36 ans et une soixantaine d’autres passagers sont coincés à l’hôtel Henry Morgan à Roatan, au Honduras, depuis le 26 décembre.

Un premier vol à provenance de Québec avait été annulé plus tôt dans la journée et les passagers devaient embarquer sur le vol de Montréal prévu plus tard, insiste M. Michaud.

«Il y a tellement eu un manque de communication de la part de Sunwing avec notre hôtel que le vol est parti sans nous attendre. Le temps de passer la sécurité, le pilote nous avait laissé en plan», raconte Stéphanie Ramsay, l’une des passagères.

Une représentante absente

M. Michaud et son conjoint ont tenté à plusieurs reprises de rejoindre la représentante de Sunwing sur place, sans succès. Quand ils ont enfin pu lui parler hier, elle a répondu qu’elle ne savait rien, affirme M. Michaud.

«Elle a même barré son numéro de téléphone affiché à l’entrée pour qu’on ne la rejoigne pas. Mais moi, je l’avais déjà pris en photo», explique-t-il.

Découragés par l’inaction du transporteur aérien, des passagers ont décidé de réserver leur vol de retour avec American Airlines.

Des centaines d’autres clients canadiens du transporteur aérien sont cependant toujours coincés à l’étranger, notamment au Mexique, en République Dominicaine et à Cuba. Sur Facebook, au moins trois groupes ont été créés regroupant les plaintes liées au transporteur aérien Sunwing.

Voyage annulé

Pour les voyageurs encore en territoire montréalais, la situation est tout aussi décevante. Ceux qui pensaient passer le temps des Fêtes en famille à l’étranger ont vu leurs plans complètement chamboulés par une annulation de dernière minute.

Annie-Claude Vachon devait partir à Cancun le 26 décembre au matin avec neuf autres membres de sa famille.

«Quand on s’est réveillé pour commencer à se préparer, on a vu que le vol avait été reporté à 20h40 sur le site de l’aéroport, mais qu’il était encore à l’heure sur celui de Sunwing. Finalement, on a décidé de se déplacer», raconte la Lavalloise.

Arrivés à l’aéroport, le groupe a reçu un document expliquant que leur voyage avait été annulé et qu’ils seraient remboursés. Un employé de l’aéroport leur a alors expliqué qu’il était possible de réserver un autre voyage, mais qu’il faudrait avancer plusieurs milliers de dollars.

«On est retournés à la maison. Les deux adolescentes dans notre groupe étaient complètement détruites», déplore Mme Vachon.

Sunwing s’excuse

Le transporteur aérien, rejoint hier par le Journal, affirme qu’il continue de travailler sans relâche pour affréter des avions et ramener les voyageurs à la maison.

«Nous nous excusons sincèrement pour les retards survenus pendant cette période des Fêtes et nous remercions nos clients pour leur compréhension alors que nous nous efforçons de surmonter les difficultés causées par les conditions météorologiques défavorables», déclare la compagnie.

Sunwing recommande aux voyageurs de surveiller les notifications d’alertes de vols et de communiquer avec leurs représentants à destination. Les clients qui réservent un vol avec un autre transporteur devront le faire à leur frais et demander une indemnisation à leur retour à la maison.