EN VIDÉO | La course pour fuir les inondations à Petra

De fortes pluies ont frappé le site antique de Petra en Jordanie lundi, provoquant de graves inondations dans la région et forçant l’évacuation des touristes.

Les nombreuses personnes présentes ont dû être transportées à toute vitesse, alors que le site se remplissait d’eau.

L’eau a rempli la gorge, la transformant en rivière au débit particulièrement rapide.

Un homme, Mahmoud Refaat a filmé le moment où il a été évacué du site du patrimoine mondial de l’UNESCO dans un véhicule roulant à grande vitesse dans les eaux de crue, montrent les images de Reuters.

D’autres touristes ont été évacués grâce à un itinéraire différent, parce que cette route était considérée comme trop dangereuse.

Ce n’est pas la première fois que des inondations aussi fortes se produisent en Jordanie.

En 2018, plus de 20 personnes ont été tuées et en 1963, 23 touristes français ont été emportés par des crues soudaines alors qu'ils étaient piégés dans l'ancienne ville de Petra.

Classée en 1985 au patrimoine mondial de l'Unesco, Petra attire des centaines de milliers de touristes par an, venus visiter l'un des plus riches sites archéologiques au monde avec ses temples et tombeaux construits dans le roc.

La cité antique a servi de décors dans de nombreux films hollywoodiens comme «Indiana Jones et la dernière croisade».