Félix Auger-Aliassime personnalité de l’année de l’Agence QMI

Le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime a franchi cette année une étape importante de sa carrière, accumulant les succès sur le terrain et s’attirant les éloges par son jeu, ses qualités humaines et son entregent.

«FAA» est devenu un incontournable du sport au Québec et au Canada : il en est d’ailleurs aujourd’hui un ambassadeur hors pair et, à 22 ans, il le sera pour de nombreuses années encore. La preuve, c’est que les gens d’ici, qu’ils soient férus de tennis ou non, apprennent à le connaître en le voyant régulièrement à la télévision : dans des publicités, des émissions diffusées à des heures de grande écoute et, bien entendu, des bulletins de nouvelles montrant ses prouesses.

L’Agence QMI a décidé d’en faire sa personnalité de l’année 2022 au moyen d’un sondage effectué auprès des responsables de l’information des médias Québecor.

Auger-Aliassime, qui a grandi à L’Ancienne-Lorette avant de déménager à Montréal, a donné plusieurs raisons aux médias d’ici et d’ailleurs de parler de lui tout au long des 12 derniers mois. Le tout a commencé en janvier avec le triomphe canadien à la Coupe ATP à Sydney, mais c’est surtout le dernier droit précédant les Finales de l’ATP que beaucoup retiendront.

Gagnant d’un premier titre au sein du circuit professionnel en février à Rotterdam, Félix a gagné cet automne 16 matchs d’affilée et remporté trois tournois de suite - ceux de Florence, d’Anvers et de Bâle – pour se qualifier aux Finales de fin de saison et conclure la campagne au sixième rang mondial.

AFP

Modèle pour les Québécois

Ce n’est pas tout. Le joueur par excellence de Tennis Canada en 2022 a été une pièce maîtresse du gain de l’Équipe Monde à la Coupe Laver en septembre et surtout, du premier triomphe de l’histoire du Canada à la Coupe Davis environ deux mois plus tard.

Pendant la saison de l’ATP, il a totalisé 60 victoires en simple. Parmi les rivaux vaincus, toutes compétitions confondues, notons les Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et l’actuel numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, qu’il a défait deux fois.

«Ce qu'il a accompli est immense et restera gravé à jamais dans l'histoire du Québec. Il a permis au Canada de devenir le meilleur pays au monde au tennis avec la victoire à la Coupe Davis, ce qu'on n'aurait jamais cru possible», a rappelé Jean-Nicolas Blanchet, actuel adjoint au directeur de l’information au "Journal".

«Il a grimpé au classement mondial, a remporté sept tournois [incluant les trois en équipe] et, particulièrement, il est louangé partout dans le monde pour ses qualités humaines, a-t-il ajouté. Il est un modèle incomparable pour les Québécois qui peuvent s'en inspirer pour sa résilience, sa gestion de la pression et sa persévérance.»

AFP

La carte de visite du sport québécois

L’ascension de Félix Auger-Aliassime vers les plus hauts sommets du tennis est aussi une bouffée d’air frais en ces temps marqués par la morosité de l’inflation, de la guerre en Ukraine et d’autres nouvelles déprimantes.

«Il évoque une fierté et un sentiment de positivisme dont on a tous un peu besoin!», a ainsi mentionné Ariane Caron-Lacoste, adjointe aux cahiers CASA et Zeste, et éditrice, Les éditions du «Journal».

Car, celui ayant été finaliste au Prix du meilleur esprit sportif de l’ATP donne des raisons au public de l’apprécier. Ses succès, combinés à sa fougue, son sourire et sa générosité, font de lui la carte de visite du sport d’ici et plus encore. À ce propos, il suffit de rappeler la contribution de sa fondation qui soutient l’éducation des enfants au Togo, le pays natal de son père, Sam.

«C'est le Québécois qui a le plus grand rayonnement à l'étranger, sur la scène sportive. On ne réalise parfois pas l'ampleur de ses performances, mais aucun Québécois n'a jamais aussi bien performé au tennis. [...] Le Québec a aussi de quoi être fier de ses engagements à l'extérieur du court: c'est un gentleman apprécié de tous et il continue de développer sa fondation au Togo», a évoqué Marianne White, directrice adjointe à l’information au «Journal de Québec».

Maintenant, comme Auger-Aliassime l’a affirmé le mois dernier, ses attentes en 2023 seront conformes à son niveau d’athlète de renom sur la scène internationale.

«L’année prochaine, il n’y aura pas de limites par rapport à ce que je peux faire. [...] Les prochains objectifs sont toutefois de gagner des titres en Masters 1000 et en Grand Chelem», a-t-il confié récemment au «Journal».