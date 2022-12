Les mauvaises conditions météo affectent les réserves de sang

La Société canadienne du sang sollicite les donneurs afin de regarnir ses réserves qui ont largement chuté ces derniers jours en raison des mauvaises conditions météorologiques.

L’organisme estime avoir fait face à un manque à gagner d'environ 1500 unités de sang et de plasma, soit 10 % de ses prévisions. La société demande aux citoyens qui le peuvent de prendre un rendez-vous pour contribuer à rétablir et à accroître l’approvisionnement en sang et en plasma pour les patients cet hiver.

«Nous avons dû annuler de nombreux événements de collecte depuis le 20 décembre. De plus, beaucoup de donneurs n’ont pas été en mesure de se présenter à leur rendez-vous, a constaté Rick Prinzen, directeur général de la chaîne d’approvisionnement et vice-président aux relations avec les donneurs, dans un communiqué. Nous prévoyons que les perturbations se poursuivront dans les semaines à venir, alors que les phénomènes météorologiques hivernaux continuent de s'abattre sur le pays.»

On note un besoin critique de plaquettes qui sont nécessaires pour les patients souffrant d'hémorragies graves ou subissant des traitements contre le cancer. Le sang O-négatif est aussi particulièrement recherché.

Les réserves nationales de sang ont diminué de plus de 35 % depuis le début du mois d'octobre.