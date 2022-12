Nombre important d’homicides en 2022: «c’est peut-être un peu un ras-le-bol de l’après-pandémie»

Avec le meurtre d’une femme survenu dans la nuit de lundi à mardi à Pointe-aux-Trembles, Montréal enregistre son 40e homicide de l’année, un nombre important selon un inspecteur à la retraite.

«Ce qu’il faut retenir de ce 40e homicide, c’est l’année 2022 qui va être une année mémorable, mais pas dans le bon sens, en termes d’homicides qu’on a eus», dit André Durocher en entrevue à LCN.

Il souligne d’ailleurs que le nombre élevé d’armes à feu qui ont été utilisées lors de ces meurtres.

«Si on remonte à 2019, c’était six homicides qui avaient été commis par arme à feu et au moment où on se parle, c’est 19 ou 20 si [celui de Pointe-aux-Trembles] a été commis par arme à feu», affirme M. Durocher.

Il reste toutefois à départager les meurtres commis par des gangs de rue et les autres, pour bien saisir l’ampleur du phénomène.

L’inspecteur à la retraite du SPVM croit que la pandémie peut toutefois être en cause dans cette hausse de la fréquence des homicides.

«Je ne suis pas psychiatre ou psychologue de formation, mais je crois que peut-être c’est un peu un ras-le-bol de l’après-pandémie», soutient-il.

Les effets de la pandémie de COVID-19 se feront sentir à long terme, croit-il.

«On sort de la pandémie, il y a l’inflation. C’est certain que ce n’est pas étranger à la recrudescence», déclare-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.