Opter pour un Noël vert: comment célébrer de manière écologique?

Ce sont quelque 540 000 tonnes de papier d’emballage qui sont jetées chaque année par les Canadiens. Voici comment célébrer Noël de manière plus écologique.

Pour certains, il s’agit de «réutiliser les emballages qu’on avait dans les années précédentes», alors que pour d’autres, c’est plutôt un mode de vie: «on ne gaspille pas vraiment, on fait de plus en plus attention à l’année, donc dans le temps des Fêtes, ça ne change pas».

Certaines personnes optent pour le retrait de la décoration: «pas de choux, pas de ruban».

«On s’est dit qu’il fallait vraiment trouver une solution», déclare Gabrielle Huppé, cofondatrice de Next Chance.

L’entreprise québécoise désire offrir des solutions à tous pour un Noël plus responsable en offrant des emballages 100% réutilisables.

Il est étonnant de constater les tonnes de papier-cadeau qui sont jetées à la poubelle chaque année, puisque la plupart d’entre eux sont recyclables.

«Tous les papiers d’emballage peuvent être recyclés, à l’exception du papier métallisé» ou plastique, précise Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

Une deuxième vie pour son sapin

Les sapins de Noël peuvent eux aussi être récupérés. Monsieur Sabourin estime que ce sera le cas pour environ 25 000 à 30 000 arbres.

Certaines villes commenceront la collecte des sapins dès le 2 janvier 2023 pour leur donner une deuxième vie.

«Les plus chanceux se retrouvent sur nos patinoires comme élément décoratif», dit monsieur Sabourin, les autres seront redirigés vers les secteurs industriels afin de servir surtout comme combustible.

Les sapins peuvent même être replantés pour l’an prochain. Il est possible de le faire soi-même, mais certaines entreprises offrent aussi le service.

- D'après les informations de Philippe Bessette