Pénurie de main-d’œuvre et échange culturel

Comme plusieurs entreprises en 2022, Surfatek qui se spécialise en usinage et de fabrication de pièces industrielles, a dû se résoudre à engager du personnel à l’international.

«On est à la recherche de machinistes et ici en région, c'est très difficile. On aime beaucoup dire que chez Surfatek, notre mission c'est de faire partie de la solution», a expliqué Nathalie Côté, copropriétaire chez Surfatek Métal Inc.

C’est une firme d’embauche de personnel à l’international qui a proposé ses services à Surfatek.

Le processus a pris un an, mais l’expérience est un succès!

Glen Murillo, travailleur philippin, a été accueilli en 2019.

«Au début, je travaillais 12 heures par jour, dit-il, mais ici c'est seulement quatre jours. Le vendredi, c'est fini à midi. C'est bon! J'ai voulu venir au Canada pour une meilleure qualité de vie pour ma famille», se réjouit-il.

Beaucoup plus qu’un employé

Monsieur Murillo est un élément important de l’entreprise, selon sa patronne.

«Il était intéressé à apprendre des nouvelles machines. Il est efficace pour l'entreprise, il est important», dit-elle.

Il a dû attendre trois ans et demi avant de pouvoir serrer sa famille dans ses bras.

L’entreprise a aidé le père de famille à défrayer les coûts engendrés par l’immigration de sa famille, car les frais s'élèvent à près de 7 000 dollars.

«On l'a aidé un petit peu au niveau financier, pour lui permettre de faire amener sa famille ici», raconte la copropriétaire.

Selon madame Côté, «c'était dépaysant pour eux [la conjointe de Glen et leurs trois enfants], quand ils sont arrivés».

L'entreprise compte maintenant deux employés philippins. En plus de Glen, il y a aussi Joselito, qui est arrivé chez Surfatek en avril 2019.

«Mon patron m'a aidé. Le Canada est un meilleur pays pour travailler quand on est un immigrant», s’égaye-t-il.

- Avec les informations de Catherine Boucher