Répartiteurs médicaux d’urgence: le syndicat craint des bris de services

Le syndicat qui représente les répartiteurs médicaux d’urgence anticipe des bris de services si aucune discussion avec Québec n'est entamée pour établir une nouvelle convention collective.

Les travailleurs qui sont représentés par la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec (FPHQ) sont sans contrat de travail depuis neuf mois. La formation syndicale pense que certains de ses membres vont choisir de quitter la profession si rien ne se règle et qu’il restera difficile d’attirer de nouveaux employés.

«Nous n'avons rien de compétitif à offrir pour convaincre les travailleurs. Nos employés sont sous-payés, et ce, en tenant pour compte les compétences exigées et les conditions de travail où nous devons être disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24», a déclaré Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec, dans un communiqué.

Le syndicat pointe du doigt le salaire de 21,37 $ de l’heure qui serait peu attractif selon lui. Des quarts de travail à découvert, des semaines de plus 70 heures pour certains travailleurs et des temps de réponse plus élevés sont également dénoncés.

Rappelons que les répartiteurs médicaux d'urgence accompagnent les citoyens qui sont en attente des ambulanciers. Ils indiquent également les marches à suivre et les techniques de premiers soins à appliquer, en cas de besoin. Ceux du Centre de communication santé Laurentides-Lanaudière ont d’ailleurs déclenché une grève de tâches à durée indéterminée le 22 décembre dernier.