De nouvelles accumulations de neige avant la pluie

De la neige attend de nouveau la province pour la journée de mercredi, et peu de régions auront la chance d’entrevoir quelques rayons de soleil.

Les Îles-de-la-Madeleine et le nord du Québec sont l’exception, avec un ciel qui alternera entre soleil et nuages, et un mercure atteignant en moyenne -5 et -16 degrés, respectivement.

L’extrême nord ne devrait pas non plus recevoir de neige dans la journée, mais les nuages seront bien au rendez-vous, avec une température avoisinant les -10 degrés Celsius en moyenne.

L’Est du Québec, quant à lui, devrait s’attendre à un ciel nuageux, avec des probabilités de chutes de neige au cours de la journée. Les températures seront en moyenne de -7 degrés au plus chaud de la journée, mais certaines régions pourraient ne pas passer la barre des -10 degrés.

L’Ouest et le centre de la province recevront en moyenne 2 à 4 cm de neige mercredi, parfois de façon intermittente, et qui devraient cesser en soirée.

Les températures atteindront en moyenne -5 degrés Celsius, mais pourraient descendre jusque -6 dans la région de Québec et -10 au Saguenay. À l’inverse, l’Abitibi-Témiscamingue pourrait jouir de températures avoisinant les -2 ou -3 degrés.