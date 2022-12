Des premières et des moments historiques en 2022

La beauté du sport, c’est qu’il amène toujours son lot de surprises, de premières et de moments historiques. Ce fut d’ailleurs une grande année pour le Canada à ce niveau, l’unifolié se démarquant sur la scène internationale dans des disciplines estivales.

Voici quelques moments historiques de l’année 2022 dans le sport:

La qualification canadienne à la Coupe du monde de soccer masculin

Photo d'archives, AFP

Impossible de passer sous silence cette première qualification depuis 1986 au tournoi le plus important du soccer international. Le Canada a longtemps été invaincu en CONCACAF et a conclu au premier rang du groupe octogonal, devant des géants comme le Mexique et les États-Unis. Le 27 mars, la troupe de John Herdman a obtenu son billet pour le Qatar en battant la Jamaïque 4 à 0 dans la plus pure tradition canadienne, c’est-à-dire sous la neige à Toronto.

Malheureusement pour les partisans de l’unifolié, ce fut beaucoup moins concluant durant le Mondial. Comme ce fut le cas 36 ans auparavant, le pays a perdu ses trois rencontres, s’inclinant devant la Belgique, la Croatie et le Maroc. Cependant, Alphonso Davies peut se targuer d’avoir marqué le premier but de l’histoire de la nation à cet événement.

Domination au tennis

Photo Agence QMI, Joël Lemay

En 2022, les performances des tennismen canadiens ont été quasi inégalées. Le 9 janvier, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont permis aux représentants de la feuille d’érable de célébrer en gagnant leurs deux matchs en simple pour remporter la Coupe ATP aux dépens de l’Espagne. Même dans l’autre format qu’on lui a connu de 1978 à 2012, jamais les Canadiens n’étaient passés près de l’emporter à ce tournoi. Le 27 novembre contre l’Australie, «FAA» et «Shapo» ont de nouveau uni leurs efforts pour procurer une première Coupe Davis au Canada. Ils ont ainsi vengé l’échec en finale de 2019.

Aaron Judge frappe fort

AFP

Le 4 octobre, le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge a écrit l’histoire du baseball majeur en frappant son 62e circuit de la campagne. Cette longue balle, cognée aux dépens de Jesus Tinoco, des Rangers du Texas, lui a permis de devancer le record de la Ligue américaine qui appartenait depuis 61 ans à Roger Maris. L’ensemble de son œuvre a incité les Yankees à lui accorder un nouveau contrat de neuf ans et de 360 millions $ en décembre.

La Slovaquie domine le repêchage

Un pays en particulier a animé la première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey, qui se tenait le 7 juillet à Montréal. Pas un, mais bien deux Slovaques ont ajouté leur nom dans la légende en étant repêchés aux deux premiers rangs de l’encan amateur.

Martin Chevalier / JdeM

Juraj Slafkovsky (Canadien) et Simon Nemec (Devils du New Jersey) ont explosé le record du pays, qui appartenait à Marian Gaborik (3e) depuis 2000.

Le Mexique enfin détrôné

Pour la première fois, la Ligue des champions de la CONCACAF a couronné une équipe américaine. Depuis que la compétition a fait peau neuve en 2009, aucun club de la Major League Soccer n’avait soulevé le trophée, malgré quelques présences infructueuses en finale, dont celle de l’Impact de Montréal en 2015.

AFP

Les Sounders de Seattle ont mis fin à l’hégémonie de la Liga MX en battant les Pumas 5 à 2 au total des buts, célébrant cette victoire historique le 4 mai, au Lumen Field.

Ovechkin dépasse Howe

Photo AFP

Alexander Ovechkin n’a rien perdu à ses bonnes habitudes de marqueur, lui qui est arrivé à moins de 100 buts du record de la Ligue nationale de 894, qui appartient à Wayne Gretzky. Avec un tour du chapeau le 13 décembre, il est devenu le troisième joueur à atteindre le plateau des 800 filets. Dix jours plus tard, il a dépassé Gordie Howe au deuxième rang de l'histoire des marqueurs du circuit.

Des Jeux différents

AFP

La COVID-19 a continué d’avoir un impact sur quelques grands événements sportifs en 2022. Avec la progression de la pandémie en début d’année, le comité organisateur des Jeux olympiques de Pékin a décidé de ne pas vendre de billets au grand public. C’est la première fois qu’une telle situation se produit lors des Jeux d’hiver. Malgré tout, l’événement qui s’est tenu en février a été un succès.

Le plus jeune numéro 1

AFP

Le 12 septembre, à seulement 19 ans et quatre mois, Carlos Alcaraz a atteint le sommet du classement de l’ATP. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’atteigne ce rang, mais personne ne s’attendait à ce que l’Espagnol y arrive si vite. En remportant les Internationaux des États-Unis, Alcaraz est devenu le plus jeune numéro 1 de l’histoire du tennis masculin.