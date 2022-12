Les services de streaming dépassent les services de télévision conventionnels

Le marché des plateformes de streaming continue sa croissance exponentielle auprès des Québécois, dépassant même le marché de la télévision payante.

Selon le site HelloSafe, 2021 marque la première année où le pourcentage d'abonnés à des plateformes de streaming dépasse celui des abonnés à la télévision payante : 71 % contre 66 %.

«Il s'agit d'un renversement de tendance complet, car 4 ans plus tôt, en 2018, 79% des Québécois étaient encore abonnés à la télévision payante, contre seulement 51% à des plateformes de streaming», a indiqué HelloSafe dans une analyse publiée mercredi.

Les revenus de l'industrie du streaming vidéo ont augmenté de 266 % au Canada entre 2017 et 2022, passant de 700 millions $ à 2,53 milliards $ en 2022.

En moyenne, chaque Québécois était abonné à 1,5 plateforme de streaming en 2021. Plus d'un Québécois sur deux avait un abonnement à Netflix, soit 57 %, faisant de cette plateforme la plus populaire auprès du public. Suivent ensuite Prime Video d’Amazon (29%), Disney + (18%) et le Club Illico (16%).

HelloSafe s’attend aussi à ce que les revenus de l'industrie du streaming vidéo doublent d'ici 2027, avec un chiffre d'affaires estimé à 5,21 milliards $.