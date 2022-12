Un silo à grain en béton complètement sectionné par le vent

La tempête qui s’est abattue sur le Québec dans les derniers jours a fait bien des ravages, notamment pour les agriculteurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui doivent assumer les dommages aux infrastructures et à l’équipement agricole.

Chez Michel Boudreault, copropriétaire de la ferme Pabyo, c’est un imposant silo à grain en béton qui a été complètement sectionné vendredi en raison des forts vents.

«Durant la tempête, vers 2h, le toit du silo est parti au vent et après une demi-heure, les douves de béton se sont effondrées [...] et ça a endommagé mon autre silo à fourrage, donc je n’ai plus rien de fonctionnel», raconte-t-il.

Un expert doit venir évaluer l’ampleur des dégâts.

C’est tout un casse-tête pour l’agriculteur qui doit nourrir ses bêtes.

Heureusement, les animaux ont été épargnés et monsieur Boudreault a de bons voisins qui acceptent de lui prêter du fourrage.

«Un silo en béton c’est très solide; que ça soit parti au vent, c’est très impressionnant», explique Gérard Mathieu, président de l’UPA Lac-Saint-Jean Est.

D’autres agriculteurs de la région n’ont plus d’électricité depuis plusieurs jours et doivent utiliser une génératrice pour la traite des vaches, par exemple, ce qui occasionne des dépenses supplémentaires, vu le coût du diesel.

L’électricité est de retour dans la majorité des fermes en date d’aujourd’hui, mais d’autres se trouvent toujours en situation précaire.

D’après les informations de Chloé Hudon