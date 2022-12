«Convoi de la liberté»: le Manitoba se prépare à une éventuelle arrivée

Les autorités manitobaines se préparent d’ores et déjà à un possible retour du «Convoi de la liberté» qui pourrait se tenir en février à Winnipeg.

L’événement «Convoi 2.0» sera réalisé dans la capitale du Manitoba, selon une vidéo partagée le jour de Noël par le fondateur du groupe Canada Unity, James Bauder, ce qu’il a qualifié de «cadeau très spécial» pour les résidents d’Ottawa.

Des renseignements sur l’événement sont donc déjà recueillis par les autorités de la province.

«Bien que les Manitobains respectent le droit à des protestations pacifiques et légales, les droits de tous les citoyens à vivre pacifiquement et à voyager sans perturbation importante doivent être respectés et protégés également», a déclaré un porte-parole du ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, dans un courriel mercredi au «Ottawa Citizen».

«Les actions des participants à cet événement qui ne sont pas conformes à ces principes seront transmises aux forces de l'ordre», a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la Ville de Winnipeg a indiqué de son côté que la Ville avait appris cette annonce en même temps que tout le monde.

«Nous allons recueillir des informations et parler avec la police, la province et d'autres dans les jours à venir», a mentionné le porte-parole Colin Fast dans un courriel au média.

Quelques mois plus tôt, le groupe Canada Unity avait fait part de son intention de tenir une nouvelle réunion de quatre jours juste à l’extérieur d’Ottawa, une situation aussi surveillée par les forces de l’ordre.

Rappelons que des Canadiens partisans du convoi s’étaient rassemblés devant l’Assemblée législative du Manitoba en février dernier, comme dans plusieurs autres villes canadiennes.