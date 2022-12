Cri du cœur d'une mère pour son bambin dont les oreilles sont malformées

La famille d’un jeune garçon dont les oreilles sont malformées se retrouve dans une situation délicate, alors que l’opération qu’ils espèrent pour leur enfant est hors de prix.

Le jeune Léon est né avec une grave malformation des oreilles. Sa condition, la microtie bilatérale avec atrésie, est extrêmement rare, et ne se détecte généralement qu’à la naissance.

Deux opérations bien distinctes sont possibles, mais l’une d’entre elles assurerait un avenir préférable à l’enfant, selon la famille.

«Ici au Québec on peut faire la reconstruction d’oreilles. C’est une reconstruction qui est purement esthétique. Donc ils vont refaire les oreilles de Léon purement physiquement. Mais il va quand même devoir porter un appareil derrière l’oreille», explique Bianca Baril-Milo, la mère de Léon.

Cette opération se ferait au Québec, lorsque Léon aurait 10 ans. La reconstruction des oreilles se ferait en utilisant le cartilage des côtes de l’enfant. Plusieurs opérations seraient d’ailleurs nécessaires jusqu’à ce qu’il ait 12 ans.

Mais une autre approche est disponible aux États-Unis, qui est cependant beaucoup plus coûteuse, puisqu’elle n’est pas couverte par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

«Aux États-Unis, avec l’oreille synthétique, on a pas besoin d’aller chercher du cartilage de ses côtes. Puis c’est une opération qui se fait à partir de trois ans. Donc il aurait ses deux oreilles pour son entrée en maternelle, ce qui est notre but premier», détaille-t-elle.

Photo GoFundMe

Selon la famille, les frais pourraient totaliser 250 000$.

GoFundMe

Mme Baril-Milo espère cette opération afin d’éviter à son garçon les stigmates sociaux qui accompagnent souvent selon elle la différence.

«Même si on est dans une société qui essaie de prôner la différence, puis qu’on essaie de montrer que c’est correct – puis oui, en fait, ce l’est – la réalité des choses, c’est que les enfants qui sont différents, ou peut importe la personne qui est différente, on porte des regards sur cette personne-là», déplore-t-elle.

La famille a créé une page GoFundMe afin d’aider au financement de l’opération, et demande l’aide du public. Les parents ont jusqu’ici réussi à amasser 20% de la somme.