De nombreuses hausses de taxe en 2023

Plusieurs grandes villes ont annoncé une hausse de taxe significative pour 2023, selon un recensement de l’Association des propriétaires du Québec.

«L'inflation, la hausse des coûts, la hausse des salaires, nouveaux travaux d'infrastructure, autant de raisons qui sont invoquées pour justifier les hausses de taxes plus salées en 2023», a indiqué l’Association des propriétaires du Québec (APQ) dans son tour des hausses de taxe, partagé sur son site web.

Ainsi, à Montréal, les taux varieront selon l'arrondissement, allant de 1,7% dans Ville-Marie jusqu’à 6% à L'Île-Bizard, peut-on voir dans le tableau. En moyenne, les taux seront élevés à 4,1%, contre 2% en 2022.

En 2023, Laval imposera pour sa part une nouvelle taxe annuelle de 100 $ aux résidences qui chauffent au mazout, en plus d’augmenter son taux de 1,9% en 2022 à 4,8%.

À Longueuil, le taux passera à 5,6%, au lieu de 3,4% en 2022.

Du côté de Sherbrooke, les taux demeureront inchangés à 3%, sauf pour les immeubles d’une valeur supérieure à 750 000$ qui seront taxés davantage.

Même son de cloche à Lévis, qui augmentera à 6,8% ses taxes pour les immeubles de six logements et plus, en plus d’une augmentation générale à 4,6%, alors que le taux se trouvait à 2,5% en 2022.

Granby subira un écart considérable, alors que la ville passera d’un taux de -10% en 2022 à un taux positif de 3,5% en 2023.

Gatineau passera de 1,9% à 2,9%, Québec de 2,2% à 2,5%, Trois-Rivières de 3,2% à 7,17%, Shawinigan de 2,88% à 6,9% et finalement, Rimouski, de 2,9% à 3,6%. Saguenay, qui était sur un gel de taxes en 2022, passera à un taux de 4,86% dès 2023.