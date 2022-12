Elle vole des véhicules et utilise son enfant comme bouclier

Une femme de 24 ans a été arrêtée la semaine dernière, au Tennessee, aux États-Unis, car elle aurait volé plusieurs voitures tout en utilisant son enfant comme bouclier.

À 16h42, le 22 décembre, le département de police de Clarksville a reçu un appel venant d’une dame qui disait s’être fait voler son véhicule. La quinquagénaire faisait le plein lorsqu’une femme l’a menacée avec une arme et a volé sa voiture.

Environ 30 minutes plus tard, la police de Clarksville a reçu un deuxième appel concernant des coups de feu près des boulevards Warfield et Ted Crozier Sr. Un homme a déclaré aux autorités qu'une femme avait tiré avec son arme et qu’elle avait fui avec sa Mercedes-Benz.

Selon la police de Clarksville, «la victime a déclaré que la femme a utilisé son enfant comme bouclier». L’enfant est âgé de 5 ans.

Les autorités ont par la suite retrouvé les deux véhicules volés.

La police du comté Cheatham aurait informé les autorités de Clarksville qu'une femme avait volé un Ford F-150 argenté et avait été impliquée dans un accident sur l'Interstate 24.

La suspecte a été identifiée comme étant Bethany Wilson. Cette dernière est accusée de deux chefs d'accusation de vol aggravé.

Lorsque la jeune femme a été localisée dans un Days Inn, elle se trouvait avec son enfant. Il était sain et sauf, d’après la police de Clarksville.

D'autres accusations seraient en cours.

Avec les informations de True Crime Daily