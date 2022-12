Encore une dure année pour les PME

Après trois ans difficiles à cause de la pandémie, la majorité des petites entreprises terminent encore l’année 2022 avec des revenus sous les normales, selon les résultats du dernier Baromètre des affaires.

«Selon notre Tableau de suivi de la santé des [petites et moyennes entreprises] PME, 52 % des petites entreprises ont toujours des revenus sous la normale et 58 % ont des dettes pandémiques à rembourser, totalisant en moyenne plus de 114 000 $ », a expliqué Simon Gaudreault, vice-président de la recherche à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), dans un communiqué.

Malgré les défis actuels, ce sont néanmoins 38% des propriétaires de PME qui estiment que leur entreprise se porte bien, tandis que 17% affirment le contraire.

Ces données dressent un portrait similaire à la fin de l’année 2019, où 38% des propriétaires se disaient également satisfaits de la santé financière de leur entreprise, contre 16% qui ne l’étaient pas.

«Il est encourageant de voir certains indicateurs revenir à la normale, par exemple la façon dont les propriétaires de PME perçoivent l'état général de leur entreprise. Nous devons toutefois nous rappeler que de trop nombreuses PME ne se sont toujours pas rétablies», a ajouté l’économiste en chef.

Depuis le début de l’année, les indicateurs liés à la chaîne d'approvisionnement se sont pour leur part améliorés. Les pénuries de main-d'œuvre qualifiée ou de main-d'œuvre non qualifiée ou semi-qualifiée se sont d’ailleurs récemment atténuées, mais demeurent un défi de taille qui touche respectivement 49 % et 36 % des PME.

Les coûts d’exploitation ont néanmoins constitué «un problème à proportion historiquement élevée», a indiqué le communiqué, tandis que les prix pour les carburants et l’énergie ont impacté 73 % des PME en décembre.

Les entreprises sont légèrement plus optimistes que le mois dernier, même si l’indice de confiance à long terme sur 12 mois demeure à des niveaux plutôt faibles avec seulement 50,9 points.