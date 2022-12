«Ici c’était le blackout total»: 7 jours sans électricité à Saint-Raymond

Les résidents de Saint-Raymond près de Québec sont privés d’électricité depuis maintenant 7 jours; une situation éprouvante, selon le maire.

• À lire aussi: 3 jours sans électricité à Saint-Raymond... et ce n’est pas terminé!

• À lire aussi: Toute une municipalité dans le noir: des aînés passeront la nuit sur des matelas de gymnase

C’est surtout la communication avec Hydro-Québec qui est à déplorer selon le maire de Saint-Raymond Claude Duplain.

«Nous, c’est parti vendredi matin [le 23 décembre]. Samedi midi, on n’avait pas aucune communication avec Hydro-Québec. Ici c’était le blackout total. Il a fallu que je fasse un téléphone. Et là sont venus au moins nous connecter le centre multifonctionnel pour qu'on puisse recevoir la population. Après une journée et demie, il y a du monde qui panique», explique-t-il.

Certains citoyens ont dû rivaliser de débrouillardise afin de traverser cette panne d’électricité, dont la citoyenne Claudia Plamondon.

«Faut que je chauffe mon foyer pour essayer de maintenir une chaleur pour pas que les tuyaux gèlent. Après trois jours je suis allée me chercher une génératrice, pour avoir un minimum de confort en restant ici. Je fais fondre de la neige sur le bord du foyer pour avoir de l’eau pour tirer la chasse d’eau. J’ai un bidon d’eau qu’une amie m’a apporté pour avoir de l’eau potable», énumère-t-elle.

D’ici la fin de la journée, plusieurs clients devraient heureusement retrouver l’électricité.