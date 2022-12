Le métier de canotier mis à l’honneur à Lévis

L’industrialisation et la mécanisation ont fait disparaitre différents métiers traditionnels, dont celui de canotier. Mais à Lévis, on tente de le faire revivre le temps de quelques jours.

Pour le Lieu historique national du Canada du Chantier A.C. Davie, situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, le métier de canotier est indissociable de l’identité québécoise et mérite de rester dans les mémoires.

«Ça fait vraiment partie de la fibre des Québécois. Traverser le fleuve, on a toujours fait ça, mais on l’a fait aussi l’hiver. Et avant d’avoir des traversiers, on faisait ça dans des canaux à glace», explique Sophier Royer, responsable chez Lieu historique national du chantier A.C. Davie.

«C’est aussi très important pour Lévis, parce qu’avant d’avoir une ville de Lévis, Québec a une très longue histoire. Lévis, c’est une ville jeune, et avant d’être une ville, c’était vraiment un lieu de passage, on avait des maisons avec les passeurs, qui servaient aussi d’auberges», explique-t-elle encore.

Les ponts de glace ont constitué une épreuve de taille pour les canotiers.

«Ça arrivait avant, quand il faisait plus froid et qu’on n’avait pas de brise-glace, que le fleuve gèle, et qu’on ait des ponts de glace qui durait une semaine, deux semaines, trois semaines. Les canotiers pendant ce temps-là n’avaient plus de travail. On sait qu’il y en a qui ont essayé de saboter les ponts de glace. Mais les ponts de glace, c’était une belle occasion pour les gens de traverser facilement», détaille Mme Royer.

Par ailleurs, ces ponts de glace, sorte de non-lieu entre Québec et Lévis, n’étaient sous la juridiction d’aucune ville, et donnaient place à des fêtes improvisées.