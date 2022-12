Les grands événements sportifs de 2022

La planète est souvent le théâtre de nombreux événements sportifs qui laissent leur marque dans l’histoire. L’année 2022 n’a pas été différente, laissant place à plusieurs grands moments sportifs.

Pendant que sur la scène internationale, des incontournables comme les Jeux olympiques d’hiver et la Coupe du monde de soccer retenaient l’attention, en Amérique du Nord, de nombreux circuits sportifs ont repris un rythme plus normal, après plusieurs altercations lors des dernières années en raison de la COVID-19.

Voici certains des événements sportifs qui ont marqué 2022.

À l’international

Une première aux Jeux olympiques

La ville de Pékin, en Chine, est devenue la première à accueillir au moins une édition des Jeux olympiques d’été et d’hiver, lorsque les athlètes des sports hivernaux s’y sont présentés. La délégation canadienne a terminé la compétition au quatrième rang pour le total de médailles avec 26, dont quatre d’or.

Finalement un but canadien

La Coupe du monde de soccer, au Qatar, en fut une particulière pour le Canada, qui a vu son pays se qualifier pour cette compétition pour la deuxième fois de son histoire seulement. Les représentants de l’unifolié ont réussi à inscrire le premier but de l’histoire du pays de cet événement, sans toutefois obtenir sa première victoire. Le côté sportif a toutefois été mis quelque peu de côté durant cette Coupe du monde gagnée par l'Argentine de Lionel Messi en raison des nombreux enjeux politiques.

Photo AFP

Quand la politique se mêle du tennis

Les tournois majeurs ont fait particulièrement parler d’eux en 2022 dans le monde du tennis, particulièrement chez les hommes, où Novak Djokovic s’est vu refuser l’entrée au pays en Australie et aux États-Unis en raison de son statut vaccinal. Pour sa part, Rafael Nadal est devenu l’homme le plus couronné en Grand Chelem, avec 22 titres, grâce à des triomphes en Australie et à Roland-Garros. Wimbledon a aussi retenu l’attention en refusant l’entrée aux athlètes russes, à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, en plus de ne pas octroyer de points au classement.

AFP

Un Québécois inscrit son nom dans l’histoire

Le Tour de France 2022 a permis de couronner le Danois Jonas Vingegaard, mais l’événement a été particulièrement concluant pour l’équipe portant le nom de l’entreprise québécoise Premier Tech (Israel – Premier Tech). Cette dernière a vu le Québécois Hugo Houle prendre le troisième rang de la 13e étape, avant de goûter à la victoire, avec le même cycliste, lors de la 16e manche.

Tiger Woods se fragilise

Parmi tous les événements d’envergure de la PGA, l’Omnium britannique a été particulièrement marquant, puisque pour sa 150e édition, il s’est joué sur le mythique parcours du Old Course, à St. Andrews, en Écosse. Il pourrait aussi s’agir du dernier tournoi majeur de la carrière de Tiger Woods, ennuyé par de nombreux maux aux jambes après avoir été opéré d’urgence à la suite d’un violent accident de voiture. Seul l’avenir nous dira toutefois si le «Tigre» est suffisamment en forme pour jouer fréquemment de nouveau.

En Amérique du Nord

Un Super Bowl à domicile qui rapporte

Hôtes du 56e Super Bowl, les Rams de Los Angeles ont tout mis en place sur le terrain pour y participer, transigeant entre autres pour le quart-arrière Matthew Stafford. La formation californienne a réussi son pari, puisqu’elle a non seulement pris part au match, au SoFi Stadium, mais elle a fait plaisir à ses partisans en défaisant les Bengals de Cincinnati 23 à 20.

AFP

Pas de triplé de la coupe Stanley

Le Lightning de Tampa Bay a atteint la finale des séries éliminatoires de la Ligue nationale pour une troisième saison consécutive. Après avoir battu les Stars de Dallas et le Canadien de Montréal, dans l’ordre, les deux premières fois, la formation floridienne a trouvé chaussure à son pied avec l’Avalanche du Colorado. Nathan MacKinnon a ainsi soulevé le précieux trophée pour la première fois de sa carrière, le ramenant à Denver pour la première fois depuis 2001.

Hugo Houle fête devant les siens

Le cyclisme a connu une forte hausse de popularité dans la Belle Province durant la pandémie et a atteint son apogée lorsque le Québécois Hugo Houle a remporté une étape du célèbre Tour de France. C’est donc avec beaucoup de fébrilité que les amateurs québécois de cyclisme ont pu voir certains des meilleurs athlètes au monde aux Grand Prix cyclistes de Montréal et Québec, absents en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

AFP

Un «vrai» titre de la Série mondiale

Les Astros de Houston ont été critiqués vivement dans les dernières années après le scandale de tricherie. Ils ont toutefois atteint la Série mondiale en toute légalité en 2022 et ils y ont battu les Phillies de Philadelphie en six matchs. Ce triomphe a aussi permis au gérant Dusty Baker de mettre la main sur un premier sacre en trois décennies comme instructeur dans le baseball majeur.

Une finale rocambolesque

Les amateurs montréalais auraient sans doute aimé voir le CF Montréal en action en finale des éliminatoires de la Major League Soccer, mais c’est finalement le Los Angeles FC qui l’a emporté lors des tirs de barrage face à l’Union de Philadelphie. Cette finale forte en rebondissements, qui a entre autres vu le gardien québécois Maxime Crépeau expulsé sur un carton rouge tard en prolongation, entrera sans doute dans les annales de la MLS.