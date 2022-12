L'industrie du cinéma: quels défis l'attendent en 2023?

Alors que l’industrie du cinéma se relève de deux années difficiles en raison de la pandémie, d’autres défis l’attendent en 2023.

«Si on regarde une certaine clientèle, je dirais, plus âgée, au-delà de 45-50 ans, elle est déjà en salle. Mais c'est en bas de ça qu'il y en a beaucoup moins», relève Martin Bilodeau, directeur général de Mediafilm

Dans les prochaines années, le milieu cinématographique souhaite ainsi attirer plus d'enfants et d'adolescents dans les salles: un enjeu majeur pour la pérennité de l'industrie.

«Le défi, ce n’est pas de leur faire apprécier d'être assis dans une salle de cinéma, mais c'est de leur faire découvrir l'art en général, et qu'ils ne soient pas uniquement exposés aux films commerciaux», explique Robin Plamondon, copropriétaire des cinémas Le Clap.

Des initiatives comme CinEcole ou encore le Festival de cinéma en famille de Québec ont été mises en place dans les dernières années, mais est-ce suffisant?

«Nous, on a lancé, il y a quelques années, la carte pour jeunes cinéphiles, qui est une carte qui est à très bas coût annuel, avec une liste de films restreinte. Et le but de cette carte-là, c'est de pouvoir faire découvrir aux jeunes un certain type de cinéma qu'ils n'iraient pas voir autrement», détaille M. Plamondon.

L'Association des propriétaires de cinémas du Québec demande au gouvernement de l'aide.

«Mais je pense que c'est de prendre en considération ce qui a été analysé dans le passé, puis de transformer ça en actions concrètes dans les prochaines années pour qu'on puisse commencer à réellement avancer et qu'on puisse avoir des objectifs très clairs», ajoute-t-il.

«Je pense que le ministère de la Culture est aussi très, très ouvert au développement du public en salle parce qu'il est conscient qu'il y a une absence présentement, elle est remarquable, et il faut la combler», croit M. Bilodeau.