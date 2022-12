Mont-Sainte-Anne: Une navette fait la joie des usagers

Une navette a été mise à la disposition des skieurs entre la Côte-de-Beaupré et la station touristique de Stoneham, et gagne en popularité.

• À lire aussi: L’ensemble des remontées passées sous la loupe à Stoneham

• À lire aussi: Arrêt des remontées mécaniques aériennes ordonné au Mont-Sainte-Anne

• À lire aussi: Mont-Sainte-Anne: commerçants et skieurs inquiets pour la suite de la saison

La navette vise à faciliter le déplacement des usagers du Mont-Sainte-Anne, qui ont par exemple une passe saisonnière à la montagne, mais qui ne peuvent en profiter.

Rappelons en effet que le Mont-Sainte-Anne est fermé depuis le 10 décembre dernier en raison de la chute d’une télécabine. L’incident n’avait fait aucun blessé.

Le service de navette, offert gratuitement depuis le 26 décembre, réjouit les skieurs et les skieuses.

«Nous, on l’a prise justement pour éviter de conduire autant ce matin, avec le mauvais temps, que ce soir, après le ski. On va passer une belle journée en attendant», mentionne d’emblée un usager.

«Beau service, on est bien content de pouvoir l’avoir, mais honnêtement, on a hâte que Sainte-Anne puisse rouvrir. On est chanceux de pouvoir skier ici en attendant par contre», raisonne un autre skieur.

Le maire de Beaupré, Pierre Renaud, cautionne lui aussi l’initiative.

«C’est très positif. Nous avons évidemment une moyenne de 20 usagers par jour. 20 usagers à l’aller, et 20 usagers au retour. Ce n’est généralement pas des touristes. C’est surtout des gens, que j’appellerais les locaux, ceux qui habitent ici. Beaucoup d’étudiants», détaille-t-il.

Le Mont-Sainte-Anne assure par ailleurs que les travaux sur les remontées mécaniques sont terminés. Celles-ci pourraient à cet égard rouvrir prochainement. Par contre, on ne parle pas pour l’instant de rouvrir la remontée mécanique ayant causé l’incident.