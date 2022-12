Pelé en 6 moments marquants

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a connu l’un des parcours les plus admirables de l’histoire du sport. Le Brésilien a transcendé le monde du soccer en devenant une icône reconnaissable de tous, qui nous a malheureusement quittés le 29 décembre 2022. Voici quelques dates marquantes de la carrière du grand maître du ballon rond.

L’arrivée au Santos

C’est en 1956, au tout jeune âge de 15 ans, que Pelé amorce son parcours professionnel. Il a rapidement grimpé les échelons pour devenir titulaire avec sa nouvelle équipe, lui qui avait même marqué à son premier duel amical, le 7 septembre. C’est dans cette ville de l’État de Sao Paulo qu’il bâtira sa légende en inscrivant pas moins de 643 buts en 660 matchs officiels à Santos.

Les débuts avec le Brésil

Le talentueux attaquant fait écarquiller bien des yeux dans son pays, si bien que le sélectionneur de la «Seleçao» à cette époque, Sylvio Pirillo, lui fait disputer un premier match le 7 juillet 1957. Bien entendu, Pelé a touché la cible à la 32e minute, étant appelé comme substitut lors de ce duel face à l’Argentine, dans le cadre de la Copa Roca. À sa retraite du soccer international, il avait 77 réussites à sa fiche. Ce record du Brésil n’a été égalé que lors de la Coupe du monde de 2022, par Neymar.

Le premier Mondial

Pelé a mis le Brésil sur la carte en 1958 quand il a mené les siens à une première conquête de la Coupe du monde. Le tournoi avait lieu en Suède, et les Brésiliens ont défait les favoris locaux en finale par le pointage de 5 à 2. Le natif de Tres Coraçoes, lui, a secoué les cordages six fois en quatre rencontres.

Jamais deux sans trois

Les Brésiliens ont de nouveau remporté le Mondial en 1962, mais Pelé n’avait joué qu’un match complet à ce tournoi en raison d’une blessure. Après la déception de 1966, la «Seleçao» remet la main sur le titre en battant l’Italie en finale, quatre ans plus tard. La vedette de l’équipe contribue efficacement avec un but et une passe décisive lors de ce rendez-vous.

Le transfert aux États-Unis

Pelé, le Santos FC et même le gouvernement brésilien ont tenu mordicus à ce que le joueur demeure au Brésil pendant sa carrière, lui qui était considéré comme «un trésor du pays». Plusieurs clubs européens ont tenté leur chance, mais se sont chaque fois butés à une porte close. C’est le 10 juin 1975 qu’il se joint au Cosmos de New York, lui qui avait choisi la retraite un an plus tôt. Devant liquider d’importantes dettes, Pelé se remet sur pieds en signant un contrat de trois ans pour 4,7 millions $.

Un dernier match mythique

Le 1er octobre 1977, au Giants Stadium, la planète soccer a les yeux rivés sur le dernier match de Pelé. Devant 75 000 amateurs, l’homme de 37 ans joue une mi-temps dans l’uniforme du Cosmos et l’autre sous les couleurs de Santos. La carrière de celui qui est considéré par plusieurs comme le plus grand joueur de soccer de tous les temps est célébrée par tous, dont une autre légende présente cette journée-là, le boxeur Mohamed Ali.