Redoux hivernal: surveillez vos toitures!

Les températures clémentes prévues dans les prochains jours incitent certains à surveiller de près leur toiture en raison du poids de la neige qui pourrait s’alourdir.

• À lire aussi: Une journée nuageuse, mais moins froide jeudi

CAA-Québec rappelle qu’il est important de faire appel à des experts pour déneiger sa toiture, puisque la démarche comporte des risques.

TVA Nouvelles s’est entretenu avec le copropriétaire de Toitures Guillard & Hamelin, à Saint-Jérôme, qui nous résume les risques reliés au report du déneigement d’une toiture.

«[À part l’effondrement de la toiture], il y a l’infiltration. On fait surtout du déneigement pour la prévention, mais l’infiltration est une grosse problématique. Quand le printemps arrive, la neige fond sur le dessus de la toiture, s’écoule et va jusqu’en bas de pente. Si on n’a pas fait un bon déneigement de toiture, elle risque de refouler en bas de pente et créer un barrage de glace», soulève Samuel Guillard-Beach.

TVA Nouvelles

Voici quelques signes auxquels on peut se fier pour savoir si on est dû pour déneiger sa toiture:

- Si vous voyez de nouvelles fissures.

- Si vous entendez des craquements.

- Si certaines portes de votre résidence sont difficiles à ouvrir.

Rappelons qu’un redoux hivernal est prévu au cours des sept prochains jours.

Selon les prévisions d’Environnement et Changement climatique Canada pour Montréal, les températures maximales vont varier entre 1 et 12 degrés.