Son vol retardé de 33 heures: elle porte plainte, mais doit attendre 18 mois

Une Québécoise qui a vu son vol avec Sunwing être retardé de 33 heures, en novembre dernier, a formulé une plainte à l’Office des transports du Canada (OTC), mais devra attendre près de 18 mois pour voir sa demande traitée.

Quels recours s’offrent aux voyageurs qui ont vu leur vol être retardé ou annulé en raison de la récente tempête hivernale?

Des milliers de voyageurs se posent la question et attendent d’obtenir des réponses, alors que d'autres entreprennent déjà des démarches.

L’Office des transports du Canada (OTC) précise qu’en date du 20 décembre, quelque 30 000 plaintes relatives au transport aérien leur ont été soumises.

Pour ceux et celles qui souhaitent porter plainte, vous devez d’abord et avant tout communiquer avec votre compagnie aérienne et prévoir des délais de réponse pouvant atteindre les 30 jours.

Geneviève Demers, qui a vu son vol avec Sunwing être retardé de 33 heures en novembre dernier, avait formulé une plainte à l’OTC. Les délais sont très longs.

«Ils nous donnent des délais en bas de 45 jours [nous], il fallait payer la totalité du voyage en entier, ce qu’on a fait. Eux, ils n’ont pas respecté leurs critères et leurs limites. Et là [les employés de l’OTC] me disent 18 mois! Ça n’a aucun sens! On a perdu deux jours complets à destination. C’est du vol, c’est carrément du vol. Ils nous ont volé du temps de qualité et de l’énergie», a-t-elle raconté à notre journaliste.

Mme Demers n’est pas la seule cliente déçue de Sunwing. Des voyageurs rencontrés à l’aéroport Montréal-Trudeau par TVA Nouvelles partagent leurs aventures des dernières heures.

«Je m’attends à avoir une indemnisation, parce que c’est dû à la tempête de neige, qui a déjà eu lieu il y a plusieurs jours», a soulevé avec ironie un client de la compagnie aérienne.

«On nous a donné une indemnisation de 20$. Il faut revenir dans quatre heures pour le vol de midi. On se croise les doigts», a affirmé une autre cliente.

La situation dans les aéroports du pays s’améliorait, mais de nombreux vols connaissaient des retards jeudi.

Des plaintes qui s’accumulent

Sunwing n’est pas le seul transporteur aérien à être visé par une série de plaintes.

Voici une brève liste du nombre de dénonciations reçues par l’OTC entre le 1er avril et le 30 septembre 2022, selon la compagnie aérienne, en fonction du nombre de plaintes par 100 vols.

Rappelons que la Charte canadienne des droits des passagers est en vigueur depuis le 8 septembre dernier, et que vous pouvez obtenir une compensation financière en cas d’annulation ou de retard de vol de plus de 3 heures, sauf si la situation est hors du contrôle de la compagnie aérienne.