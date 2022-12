Une amende de 100 000 $ pour les Maple Leafs

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé avoir imposé une amende de 100 000 $ à l’organisation des Maple Leafs de Toronto, mercredi, en raison d’une violation des règles de voyagement comprises dans la convention collective.

Selon l’entente entre le circuit Bettman et l’Association des joueurs, il est interdit pour une équipe de voyager le 26 décembre.

Or, selon ce qu’a rapporté le réseau Sportsnet, l’équipe de la Ville Reine a pris le chemin de St. Louis à 22 h 30 le lendemain de Noël, pour y affronter les Blues mardi.

Étant donné que le vol entre Toronto et St. Louis peut durer jusqu’à deux heures, les Leafs ont déterminé qu’il était plus bénéfique de passer la nuit au Missouri que de s’y rendre au petit matin, le 27 décembre.

La journée a été coûteuse pour l'organisation torontoise. L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a quant à lui écopé d’une amende de 25 000 $ pour son comportement à l’égard des officiels lors du match entre sa troupe et les Blues.L’instructeur a sommairement commenté la situation.

«Écoutez : c’est possible de devenir émotif durant le match. Je suis compétitif comme n'importe qui d'autre. Mais quand le match est terminé, surtout quand tu obtiens les deux points, tu n'y penses pas trop», a indiqué Keefe, toujours selon Sportsnet.

Les Maple Leafs l’ont emporté 5 à 4 en prolongation. William Nylander a joué les héros en période supplémentaire.Morgan Rielly est de retour

Après un mois d’absence en raison d’une blessure au genou, Morgan Rielly pourra effectuer un retour au jeu lors du prochain match de jeudi, face aux Coyotes de l’Arizona.

«Je suis content d'être de retour avec les gars. Ç’a été un long mois, j'ai l'impression», a admis Rielly à propos de son rétablissement après sa collision accidentelle avec Kyle Palmieri des Islanders de New York, en novembre.

Sans leur défenseur étoile, les Maple Leafs ont conservé une fiche de 12-2-1.«Ils ont joué de manière exceptionnelle et c’était plaisant de les regarder. Les gars ont accepté plus de responsabilités et ils ont extrêmement bien joué», a lancé le numéro 44.