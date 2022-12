Une jeune fille portée disparue à Saint-Constant depuis Noël

Une jeune fille mineure de Saint-Constant, en Montérégie, est portée disparue depuis le soir de Noël.

Kaena Bellerose-Maltais, dont l’âge n’est pas précisé dans le communiqué de la Régie intermunicipale de police Roussillon, a été vue pour la dernière fois à sa résidence de Saint-Constant dans la soirée du 25 décembre.

«Elle pourrait se trouver à Ottawa ou Toronto. Sa famille est inquiète et craint pour sa sécurité», a précisé la police par écrit.

PHOTO FOURNIE PAR Régie intermunicipale de police Roussillon

La jeune fille de race blanche s’exprime en français et mesure 1,60 m. Elle pèse 54kg, et a les cheveux châtains-bruns et les yeux bruns.

Elle porte un tatouage lettré près de la clavicule droit. Elle pourrait être vêtue d'un manteau Rudsak noir lustré style doudoune, d'un jumpsuit noir, de souliers Jordan blancs avec une ligne bleue et d'un sac à main Gucci.

«Nous demandons à toute personne se trouvant en sa présence de signaler sa localisation en composant le 911», a poursuivi la police.

Toute autre information peut être communiquée en composant le 450-638-0911.