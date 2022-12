Bilan touristique à Québec: «on retrouve le succès de 2019, c'est très encourageant»

Au début de l’année, l’industrie du tourisme de Québec craignait que la relance soit à nouveau repoussée. Le bilan touristique dans la Vieille-Capitale est somme tout positif grâce au retour des touristes et la levée des mesures sanitaires.

«On retrouve le succès de 2019, donc c’est très encourageant. C’est une croissance incroyable», croit Robert Mercure, le directeur de Destination Québec.

Heureusement, 2022 a été marquée par des événements marquants, comme le passage du pape François et le retour des croisières. Grâce à ceux-ci, le nombre de touristes dans la capitale est revenu à près de 90 % des chiffres de 2019.

Même si la Ville a su séduire des touristes venant des quatre coins de la planète, elle peine tout de même à attirer nos voisins américains.

«On voit une hésitation, une réticence. On travaille fort là-dessus, on a de belles campagnes de marketing pour les États-Unis. Ça va bien, mais on n’est pas sorti du bois», souligne M. Mercure.

Pour Michelle Doré, propriétaire de quatre complexes hôteliers du Vieux-Québec, la pénurie de main-d’œuvre a joué les trouble-fêtes, malgré le retour des touristes

«Il y a une journée où il manquait tellement de monde que j’ai dû passer le balai, passer la moppe. Ma directrice générale a fait du lavage. C’est fou comme ça. Nous devons nous repenser et voir comment nous pouvons faire», témoigne Mme Doré.

Pour 2023, la propriétaire souhaite que le gouvernement Legault élargisse l’accueil d’employés immigrants.