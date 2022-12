Le blizzard le prive d’une greffe de cœur

Un père de famille de l’Alaska a été privé d’une greffe de cœur en raison du blizzard qui a frappé les États-Unis la semaine dernière.

Patrick Holland, 56 ans, est passé par toute une gamme d’émotions la semaine dernière lorsqu’on l’a prévenu qu’un cœur était disponible pour lui à Seattle.

«C’était terrifiant d’entendre que j’allais avoir cette transplantation. Je vous avoue que j’étais terrifié, mais aussi très excité», a raconté celui qui souffre d’insuffisance cardiaque congestive (ICC) à CNN.

Accompagné de son frère, M. Holland s’est donc rapidement rendu à l’aéroport de Fairbanks pour prendre le premier vol en partance pour Seattle.

C’est seulement là qu’il a appris qu’il ne pourrait pas décoller en raison du blizzard qui frappait le pays.

Le personnel d’Alaska Airlines lui a finalement trouvé une place sur un autre vol après avoir appris la raison de son voyage.

L’avion a malheureusement été détourné vers Anchorage à mi-chemin en raison de la météo.

«J’ai commencé à paniquer. Toutes mes angoisses ont refait surface (...) Tu te dis que quelqu’un a fait don de son cœur et que le personnel soignant ne pourra pas t’attendre. Parce que plus tu attends, plus les tissus s’abiment.»

Même si la compagnie aérienne a tout fait pour l’amener à bon port, le père de sept enfants a «perdu» l’organe promis.

«On m’a appelé pour me dire que le cœur allait être greffé à une autre personne», a-t-il expliqué.

M. Holland est donc de retour sur la liste d’attente, lui qui a eu sa première crise cardiaque à 29 ans.

«Je ne peux pas m’occuper de mes enfants plus de 30 secondes. Aussitôt le cœur me débat, c’est comme s’il allait sortir de ma poitrine. Quand c’est trop intense, on me choque avec mon propre défibrillateur.»

L’homme espère qu’un donneur compatible sera rapidement trouvé et tente de voir le bon côté des chose en attendant.

«Quelqu’un d’autre a eu son miracle de Noël en recevant le cœur que je devais avoir.»