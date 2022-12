Nick Cannon accueille son 12e enfant !

La mannequin Alyssa Scott a révélé via Instagram qu’elle et Nick Cannon avaient accueilli une fille prénommée Halo Marie Cannon le 14 décembre.

• À lire aussi: Nick Cannon annonce le décès de son bébé de cinq mois

L’arrivée du nouveau-né survient un peu plus d’un an la perte tragique de leur fils Zen, âgé de cinq mois en décembre 2021. «Nos vies ont changé à jamais», a écrit Alyssa dans la légende de la vidéo de sa grossesse et de la naissance de sa fille.

«Je suis zen à chaque fois que je respire. Je sais que son esprit était avec nous dans la pièce ce matin-là. Je sais qu’il nous regarde de là-haut, il me montre des signes tous les jours. Je garderai ce souvenir pour toujours. Je me souviendrai du son de la voix de Nick disant que c’est une fille et de son regard qui exprimait tout ce que nous avons traversé. Je me souviendrai du son de son premier cri, de son premier souffle et de la sensation de son coeur battre contre le mien. Ma douce fille, j’ai eu ma surprise !! Nous t’aimons Halo Marie Cannon !», a-t-elle ajouté.

Alyssa Scott a ensuite partagé une photo de la petite en train de dormir dans un panier avec la légende « SALUT BÉBÉ !! 12/14/22 » et des emojis en forme de coeur.

Le nouveau-né est le douzième enfant de Nick Cannon et le cinquième né cette année. Il est le père des jumeaux Moroccan et Monroe (11 ans) avec son ex-femme Mariah Carey ; de Golden (5 ans), Powerful Queen (2 ans) et Rise (3 mois) avec Brittany Bell ; des jumeaux Zion et Zillion (18 mois) et Beautiful (1 mois) avec Abby De La Rosa. Nick Cannon a également un fils de 6 mois, Legendary Love, avec Bre Tiesi et d’une fille de 3 mois, Onyx, avec LaNisha Cole.