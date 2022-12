«Pas d’eau, pas de nourriture, pas d’information»: les Québécois coincés dans le Sud exaspérés

Les centaines de voyageurs canadiens et québécois bloqués dans le Sud tentent d’obtenir des informations de leur transporteur, Sunwing, sans résultat.

Depuis mardi, ils sont 300 à attendre en République Dominicaine pour revenir Québec, mais en vain. Ils ont réussi à monter à bord d’un avion, mais ils s’en sont fait sortir peu après.

Selon Stéphane Paradis, un Québécois pris à Punta Cana, le pilote responsable du vol de la veille aurait échoué à un test cognitif.

«Il l’a échoué [en raison] de la fatigue, de la longueur du trajet. On a aussi entendu que les douanes à Québec fermaient à 3h00 donc on n’avait pas le temps de se rendre», explique M. Paradis.

«Il n’y a rien de fondé. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à avoir de l’information, c’est pratiquement impossible», se désole l’homme.

Lui et d’autres voyageurs, dont des enfants et des personnes plus âgées ont dû dormir sur le sol dans l’attente d’une réponse.

«Quand tu vois des enfants de quatre ou cinq ans dormir sur la céramique, des monsieurs de 70 ans, c’est assez ordinaire. Pas d’eau, pas de nourriture, pas d’information», déplore M. Paradis.

À l’heure actuelle, Sunwing a refusé toute demande d’entrevue de la part de TVA Nouvelles. Une déclaration écrite devrait être publiée en après-midi.