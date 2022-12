Redémarrage de l’oléoduc Keystone après la pire fuite de pétrole de son histoire

L’entreprise albertaine TC Energy a finalisé le redémarrage de son oléoduc Keystone, trois semaines après l'une des pires fuites de pétrole de la dernière décennie aux États-Unis qui a contaminé un cours d’eau dans le Kansas.

Le bris de la canalisation le 7 décembre a entraîné le rejet d’environ 14 000 barils de pétrole (environ 2,2 millions de litres soit une piscine olympique) dans un petit cours d’eau du comté de Washington, tout près de la frontière avec le Nebraska. Il s’agit de la pire fuite enregistrée sur la canalisation, qui avait déjà éclaté dans le Dakota du Sud en 2019, libérant environ 4500 barils, et dans le Dakota du Nord en 2017, déversant 6600 barils.

Conséquemment, TC Energy avait dû se résoudre à fermer temporairement son oléoduc qui transporte quotidiennement environ 600 000 barils de l’Alberta vers des raffineries américaines. La majeure partie du réseau de canalisation avait pu être remise en service rapidement, mais une petite portion d’environ 150 km entre le Nebraska et l’Oklahoma avait dû demeurer fermée jusqu’à jeudi.

«Le système d’oléoduc va opérer avec des mesures additionnelles de mitigation des risques, incluant une pression réduite», a indiqué TC Energy.

Environ 300 travailleurs ont été déployés pour effectuer les travaux de réparation et le nettoyage du site. Plus de 10 600 barils de pétrole et plus de 17 700 barils contenant un mélange d’eau et d’hydrocarbure ont été récupérés sur place, a assuré l’entreprise.

L’entreprise a précisé qu’elle poursuivait le travail de nettoyage des lieux.

La cause du bris de la canalisation demeure toujours inconnue. TC Energy s’est engagé à la rendre publique dès qu’elle aura terminé son enquête.

Rappelons que TC Energy poursuit actuellement devant les tribunaux le gouvernement américain pour tenter d’obtenir un dédommagement de 15 milliards $US (environ 20,3 milliards $CAN) en raison de l’abandon du projet d’oléoduc Keystone XL.

Le projet, d’abord bloqué par l’administration du président Barack Obama, notamment en raison de craintes environnementales et de communautés autochtones, avait été relancé par le président Donald Trump, avant d’être à nouveau bloqué par le président Joe Biden.