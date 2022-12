Températures très élevées: «ce n'est pas normal», résume un météorologue

Une grande partie du Québec aura droit à des températures au-delà des normales saisonnières au cours de la prochaine semaine.

À Montréal, les températures seront 15 degrés au-dessus des normales prévues en janvier.

Le météorologue Gilles Brien nous explique que ces périodes de redoux seront plus fréquentes dans les années à venir.

«Depuis quelques années, le courant-jet est en train de se déformer, et nous donne des fluctuations qu’on n’avait jamais vu. Ça permet donc à l’air du pôle Nord de descendre très loin au sud. On l’a vu aux États-Unis avec le vortex polaire. Contrairement, ici, on voit l’air chaud du golfe du Mexique monter très loin au nord», a-t-il résumé.

Le Québec n’est pas la seule province à vivre ce redoux. D’un bout à l’autre du pays, des températures exceptionnellement douces sont prévues.

«De Vancouver à Halifax, pour les prochains jours, c’est des températures de 15 à 20 degrés au-dessus de la normale, et ça, ce n’est pas normal. Si on cherche les signes du réchauffement du climat, on a juste à regarder dehors ces temps-ci», a-t-il affirmé.

Les activités extérieures compromises?

À la station de ski Saint-Bruno, les responsables de la montagne vont s’ajuster en fonction des conditions météorologiques, et produire plus de neige.

Des touristes rencontrés par TVA Nouvelles dans le Vieux-Port de Montréal sont surpris de voir des températures bien au-delà de ce qu’ils avaient anticipées.

«On est venu en vacances ici pour jouer dans la neige. Hier, on a pu, mais aujourd’hui, tout fond», raconte un touriste.

«Nous sommes très chanceux. Je n’ai même pas besoin de porter de manteau. C’est très agréable», a souligné de son côté un Américain venu du Texas.