Une journée de rêve pour un couple de sans-abris

Limousine, restaurant et hôtel: un couple de sans-abris a pu oublier la dure vie d'itinérance pendant une journée et finir l'année en beauté.

Julie et Joël sont sans-abris depuis plusieurs années. Vendredi, ils ont vécu une journée de rêve et ont pu se faire dorloter.

Une limousine est venue les chercher à la maison d’accueil pour sans-abri afin qu’ils puissent passer une belle journée. «Je suis vraiment sans mot, je ne m’attendais pas à cela», a expliqué Julie Richard. À l’horaire, coiffure, diner et souper au restaurant.

«Ils vont aller magasiner, ensuite, ils vont souper au Pavillon Noir, et ils iront dormir à l’hôtel», a confirmé Nancy Foster, directrice générale du Canadian Tire de La Baie.

La directrice du Canadian Tire de La Baie avait amassé 500$ pour les dorloter, mais l’aide de différents partenaires a rendu cette journée possible.

L’itinérance est une cause qui la touche, elle tenait à donner au suivant. «Souvent, on marche dans la rue et on les ignore, mais ce sont des personnes comme nous. On devrait arrêter et parler avec eux, leur demander comment ça va», a affirmé la directrice.

Ils n’oublieront pas cette expérience, et veulent sensibiliser la population à l’itinérance, car cette journée n'était qu'une parenthèse dans un quotidien bien moins douillet.