3 jeunes enfants coincés deux jours dans la voiture accidentée de leurs parents

Trois jeunes enfants ont passé plus de 55 heures coincés à l’arrière du véhicule accidenté de leurs parents dans la petite ville de Kondinin en Australie.

Ils ont finalement été retrouvés mardi par un camionneur qui a découvert la voiture sur le toit dans un gros buisson à l’écart de la route.

Leurs parents, Jake Day, 28 ans, et Cindy Braddock, 25 ans, sont décédés lors de l’accident qui a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 décembre, selon 7News.

La petite famille venait de fêter le réveillon de Noël chez des proches.

Selon le cousin du père décédé, c’est l’aînée de la fratrie qui a permis à ses frères de survivre.

«Elle a été incroyable (...) Elle a réussi à se détacher et à sortir son petit frère d’un an de son siège-auto. Sans elle, il ne serait surement plus là aujourd’hui», a raconté Michael Read au West Australian.

«Ils sont tout de même restés plus de 55 heures seuls alors qu’il faisait plus de 30 degrés dehors.»

M. Read a raconté que les premiers mots de la fillette ont été: «mamie va s’occuper de nous maintenant».

Très déshydratés, les enfants ont été conduits à l’hôpital pour enfants de Perth où les médecins les ont trouvés en relative bonne santé.

Ils devraient sortir bientôt pour rejoindre leur famille.