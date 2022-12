Courtney Love renvoyée de Fight Club à cause de Brad Pitt?

Courtney Love a dévoilé qu’elle avait été officiellement choisie pour le rôle de Marla Singer aux côtés de Brad Pitt et de son petit ami de l’époque Edward Norton, dans Fight Club, le film de David Fincher en 1999.

Cependant, à peu près au même moment, Brad Pitt et le réalisateur Gus Van Sant lui ont présenté leur idée de film sur Kurt Cobain. Après avoir refusé le biopic, la chanteuse a été renvoyée de Fight Club. Et pour elle, ce n'est pas un hasard.

«Ils ont tous les deux téléphoné et c’était comme si la bouche de l’enfer s’était ouverte, oh mon Dieu. "Nous voulons faire un film sur Kurt". Vingt-deux ans plus tard, je me blâme toujours de ne pas avoir l’instinct de requin pour dire "Bien sûr" et allez vous faire foutre plus tard», a-t-elle affirmé lors de sa venue dans le podcast WTF avec Marc Maron.

«Edward (Norton) rentre à la maison, il se met à sangloter... Et il se dit qu'il n'a aucun pouvoir. Ma ligne fixe a sonné, c’était David Fincher. Et je savais que ça allait être lui... Et il m’a virée parce que je ne laissais pas Brad jouer Kurt», a-t-elle ajouté.

Courtney Love a déclaré qu’elle n’avait jamais vu Fight Club mais pensait que sa remplaçante, Helena Boham Crater, était un «génie».

Concernant l'idée de biopic de David Fincher et Brad Pitt sur Kurt Cobain, la chanteuse de Hole a clairement indiqué que leur idée était distincte de Last Days, le film de Gus Van Sant de 2005 inspiré par le leader de Nirvana, décédé en 1994 à l’âge de 27 ans.

Elle a ajouté que Brad Pitt n’avait pas abandonné son projet de film sur son défunt mari et qu’elle avait eu un Zoom avec lui en 2020 car il souhaitait produire un biopic via sa société Plan B.

«Mon ami (réalisateur) Cameron Crowe, je ne pense pas qu’il le pensait vraiment à l’époque, (mais il a dit) "Brad Pitt a été mis sur cette Terre pour te traquer pour Kurt", ce qui dure depuis 1996...», a commenté Courtney Love.

Se souvenant de son dernier refus, elle a affirmé avoir répondu à Brad Pitt : «Je ne sais pas si je vous fais confiance et je ne sais pas si vos films sont à but lucratif. Ce sont de très bons films de justice sociale, mais... Si vous ne me comprenez pas, vous ne comprenez pas Kurt et je n’ai pas l’impression que tu le fasses, Brad.»

Courtney Love a déclaré qu’elle voulait faire un film sur son défunt mari mais qu’elle prévoyait de travailler avec d’autres personnes.