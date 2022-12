Du brouillard et des records de chaleur au Québec

Après un redoux qui a amené plusieurs records de chaleur sur la province, les Québécois auront droit à un épais brouillard pour accueillir la nouvelle année.

Déjà samedi matin, le sud et le centre du Québec étaient frappés d’un brouillard qui diminuera en intensité au cours de la journée avant d’épaissir à nouveau au cours de la soirée.

«Pour les gens qui devront prendre la route cette nuit, la prudence est de mise», a ainsi mentionné Frédérick Boulay, météorologue à Environnement Canada, en précisant que le brouillard devrait se dissiper dimanche matin alors que les vents changeront de direction.

Le sud du Québec sera également frappé par de la pluie. Ainsi, Environnement Canada a émis des avertissements de pluie pour les régions allant de Gatineau jusqu’à Québec. Du côté de Montréal, les précipitations seront intermittentes. Le tout devrait se diriger vers l’est au courant de la nuit.

Les temps devraient être plus doux ensuite jusqu’à mardi alors qu’un système devrait apporter un mélange de précipitations et causé des accumulations de pluie verglaçante, a fait savoir M. Boulay.

Des records

La journée de vendredi a été particulièrement chaude, si bien que de nombreux records de chaleur ont été battus à travers la province. De Montréal à Québec en passant par l’Abitibi, des records aussi vieux que 1889 (Québec et Montréal) ont été fracassés.

Le redoux se poursuivant pendant le week-end, d’autres records pourraient être atteints, estime le météorologue d’Environnement Canada.

On attend ainsi des températures pouvant aller jusqu’à 5 °C samedi et 3 °C dimanche à Montréal et Québec.

Voici les nouveaux records de chaleur pour un 30 décembre, selon le sommaire d’Environnement Canada

Montréal : 8,6 °C, ancien record de 7,8 °C en 1889 et 1936

Québec : 6,2 °C, ancien record de 5,0 °C en 1889

Gatineau : 9,8 °C, ancien record de 8,3 °C en 1936

Trois-Rivières : 5,5 °C, ancien record de 5,0 °C en 1927

Sherbrooke : 10,2 °C, ancien record de 8,9 °C en 1936

Drummondville : 9,3 °C, ancien record de 5,0 °C en 1965

Val-d’Or : 7,0 °C, ancien record de 2,2 °C en 1965

Maniwaki : 7,9 °C, ancien record de 6,7 °C en 1936

Chibougamau : 5,6 °C, ancien record de 2,2 °C en 1936

Matagami : 6,4 °C, ancien record de 1,7 °C en 1965

Roberval : 7,2 °C, ancien record de 3,0 °C en 1990

La Tuque : 5,7 °C, ancien record de 3,3 °C en 1913

Parent : 6,5 °C, ancien record de 0,7 °C en 2003

Rivière-du-Loup : 7,7 °C, ancien record de 2,2 °C en 1973

Rimouski / Mont-Joli : 7,3 °C, ancien record de 4,6 °C en 1990

Baie-James : 0,0 °C, ancien record de -2,2 °C en 2010

Fermont : 1,0 °C, ancien record de -6 °C en 1990