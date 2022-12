EN IMAGES | Le monde passe à 2023

Alors que le Québec se réveille tranquillement en cette dernière journée de 2022, plusieurs pays du monde sont déjà passés à 2023.

C’est la Nouvelle-Zélande qui a ouvert le bal, suivi par l’Australie. Partout, des festivités ont été organisées et les traditionnels feux d’artifice ont été tirés.

En Australie, Sydney a été l'une des premières grandes villes à sonner le passage en 2023, reprenant son titre de «capitale mondiale du réveillon» après deux années de fermetures et de festivités étouffées par le variant Omicron.

AFP

Les frontières australiennes ont depuis rouvert et plus d'un million de personnes sont attendues sur le port de Sydney pour assister au lancement de plus de 100 000 engins pyrotechniques. Les autorités de la ville estiment que près d'un demi-milliard de spectateurs regarderont le spectacle en ligne ou à la télévision.

Dès la mi-journée, des centaines de personnes occupaient déjà les meilleurs emplacements pour assister au spectacle. «C'était une assez bonne année pour nous, se débarrasser de la COVID, c'est super», a commenté David Hugh-Paterson, 52 ans, installé devant l'Opéra de Sydney.

AFP

«Si on parvient à rallier tout le monde à la fête et à aborder l'année qui vient avec un optimisme et une joie renouvelés, alors on aura réussi notre coup», a dit l'organisateur du feu d'artifices, Fortunato Foti.

AFP

Préparatifs ailleurs

Partout à travers le monde, les préparatifs allaient bon train pour fêter le réveillon du Nouvel An. Un réveillon «un peu plus normal» après deux ans de restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Ainsi près d’un demi-million de personnes sont attendues sur les Champs-Élysées à Paris, où un feu d’artifice est aussi prévu près de la tour Eiffel.

À New York, Times Square s’apprête également à accueillir les fêtards pour la «tombée de la boule».