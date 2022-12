Foo Fighters remontera sur scène malgré le décès de Taylor Hawkins

Le groupe Foo Fighters a indiqué ce samedi qu’il remontrait bientôt sur scène, quelques mois après le décès tragique de son batteur, Taylor Hawkins.

Dans une publication partagée sur les réseaux sociaux, le groupe de rock américain est revenu sur la «plus difficile et tragique» année depuis sa création il y a 27 ans.

«Nous voulions prendre du temps pour remercier les gens que nous aimons le plus, mais aussi rendre hommage à ceux qui ne sont plus là», ont écrit les membres du «band».

«Foo Fighters a été fondé il y a 27 ans pour montrer le pouvoir de la musique. Durant toutes ces années, nos fans ont construit une communauté qui nous a aidés à passer à travers le moment le plus sombre de notre existence. Nous avons partagé nos joies et nos peines, nos espoirs et nos peurs à travers la musique. Sans Taylor, nous ne serons plus jamais le groupe que nous avons été. Et sans Taylor, nous savons que nous serons désormais un groupe différent. Nous savons que quand nous nous reverrons, et ça arrivera rapidement, il sera, tous les soirs, dans l’esprit de chacun d’entre nous.»

Rappelons que Taylor Hawkins a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de Colombie le 25 mars 2022.

Selon le résultat de son autopsie, le musicien avait consommé des opiacés et des antidépresseurs avant sa mort.