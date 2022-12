Ils sont décédés au Québec et au Canada en 2022

Plusieurs figures québécoises et canadiennes issues de différents domaines ont rendu l'âme en 2022. Voici une rétrospective qui ne comprend pas les grands disparus du monde des arts et des sports.

Armand Couture, 1930-2022

Photo d'archives, AGENCE QMI

Armand Couture est le concepteur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. L’ingénieur civil est décédé le 18 août 2022 à l’âge de 91 ans. Diplômé en génie civil à l’Université Laval, il a été membre de l’Ordre des ingénieurs jusqu’en 2021 et a travaillé pour plusieurs firmes réputées, notamment comme membre de la direction du cabinet Lalonde, Valois, Lamarre, Valois et Associés aujourd’hui connu comme étant SNC-Lavalin.

Gabriel Hudon, 1942-2022

Gabriel Hudon est l’un des trois fondateurs du Front de libération du Québec (FLQ). Fils de débardeur, il a quitté l’école à 17 ans pour travailler comme dessinateur industriel dans l'usine de fabrication de pièces d’avion de Jarry Hydraulique, à Montréal, où il s’intéresse au mouvement syndicaliste. Dans la foulée, il est devenu militant au sein du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) en 1962, avant de fonder, en février 1963, le FLQ avec deux autres militants du RIN, Georges Schoeters et Raymond Villeneuve. (19 ans). Gabriel Hudon est décédé le 26 mars à l’âge de 80 ans.

André Chagnon, 1928-2022

Photo d'archives, AGENCE QMI

Le fondateur de la société de câblodistribution Vidéotron est décédé dans la nuit du 7 au 8 octobre 2022. André Chagnon a suivi une formation de technicien en électricité à l’École technique de Montréal avant de se lancer en affaires en créant E.R Chagnon et Fils Ltée à l’âge de 31 ans. En 1964, il vend son entreprise et fonde Vidéotron en achetant Ahuntsic Télécommunications, un petit câblodistributeur installé à Laval.

Gilles Loiselle, 1929-2022

Photo d'archives, AGENCE QMI

Gilles Loiselle a été ministre fédéral des Finances sous les gouvernements Mulroney et Campbell et député de la circonscription de Langelier. Il est décédé le 29 septembre à l’âge de 93 ans. Le politicien a commencé sa carrière en 1954 en tant que journaliste. En 1967, il fait le saut dans la fonction publique québécoise en devenant diplomate à la délégation générale du Québec à Paris, puis délégué général du Québec à Londres et à Rome. En 1988, il devient député du Parti progressiste-conservateur du Canada dans la circonscription québécoise de Langelier avant de devenir ministre d’État aux Finances en 1989 dans le cabinet de Brian Mulroney, et ministre des Finances en 1993 sous le gouvernement de Kim Campbell. M. Loiselle a été fait officier de l’Ordre national du Québec en 2011.

Nicole Gladu, 1946-2022

Photo d'archives, AGENCE QMI

La Québécoise Nicole Gladu a longuement milité pour que les lois provinciales et fédérales élargissent l’aide médicale à mourir aux personnes dont la mort n’est pas prévisible à court terme. Elle est décédée le 27 mars 2022, à l’âge de 76 ans.

Nadège St-Philippe, 1974-2022

Photo d'Archives Ben Pelosse

La présentatrice météo Nadège St-Philippe est décédée le 16 juillet à l’âge de 47 ans, après une longue bataille contre plusieurs cancers. Elle était présentatrice météo pour le Groupe TVA depuis 2006, mais aussi entraîneuse de fitness et créatrice de bijoux. Nadège avait reçu un premier diagnostic de cancer colorectal de stade trois en 2011.

Sidney Altman, 1939-2022

Photo d'archives AFP

Né à Montréal, le Dr Sidney Altman a été colauréat du prix Nobel de chimie en 1989 pour ses travaux sur l’ARN.

Ses découvertes ont permis des avancées majeures, dont la création de vaccins à base d’ARN, un procédé que l’on retrouve dans les vaccins contre la COVID-19 des pharmaceutiques Pfizer et Moderna.

Le biochimiste s’était joint récemment au Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal comme professeur invité. Il était également professeur à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM). Il est décédé le 5 avril dernier à l’âge de 82 ans aux États-Unis.

David Milgaard, 1952-2022

Photo d'archives, Agence QMI

David Milgaard est devenu un grand défenseur des droits civiques après avoir été victime de l’une des pires erreurs judiciaires de l’histoire du Canada. En 1969 il a été faussement accusé du viol et du meurtre d’une infirmière de Saskatoon. L’homme, qui ne se trouvait même pas dans la ville au moment du meurtre, avait été condamné sur la seule base de témoignages de ses amis – obtenus sous pression de la police –. La police avait même ignoré des preuves liant le véritable assassin, Larry Fisher, au meurtre. Il aura fallu attendre jusqu’en 1992 pour que David Milgaard soit libéré, tandis que Fisher n’a pas été arrêté avant 1997.

David Milgaard avait reçu une compensation de 10 millions $ pour ses décennies passées derrière les barreaux. Il est ensuite devenu l’un des plus ardents pourfendeurs des injustices dans le système pénal canadien. Il s’est éteint à l’âge de 69 ans à Calgary, le 15 mai dernier, des suites d’une pneumonie.

Jean Bottari, 1961-2022

Photo d'archives, Chantal Poirier

Jean Bottari est un ancien préposé aux bénéficiaires connu pour ses nombreuses prises de paroles, dans les médias et sur les réseaux sociaux, pendant la pandémie de COVID-19 pour défendre les personnes aînées et le personnel dans le domaine de la santé. Il est décédé le 4 août dernier, quelques jours avant son 61e anniversaire.

Gisèle Lalonde, 1933-2022

Photo d'archives

Gisele Lalonde est une avocate francophone et ancienne mairesse de Vanier, en Ontario. Elle est notamment connue pour avoir mené, à la fin des années 1990, une campagne visant à sauver de la fermeture l’Hôpital Montfort, un hôpital universitaire francophone de l’Ontario. Avant de devenir mairesse en 1985, Mme Lalonde était enseignante et a toujours défendu l’éducation francophone dans la province la plus peuplée du Canada. Elle est décédée le 27 juillet dernier à l’âge de 89 ans.

Andrée Simard, 1932-2022

Andrée Simard est la femme de l’ancien premier ministre Robert Bourassa. Elle a été aux premières loges de plusieurs grands événements du Québec moderne, tels que le lancement du développement hydroélectrique de la Baie-James, la crise d’Oka, la crise d’Octobre ou encore à l’accord du lac Meech. Andrée Simard et Robert Bourassa, qui a été premier ministre de 1970 à 1976, puis de 1985 à 1994, se sont mariés à Sorel en août 1958. Mme Simard s’est éteinte à l’âge de 90 ans, fin novembre, 26 ans après son mari.

Jim Carr, 1951-2022

AFP

Jim Carr est l’ancien ministre fédéral des Ressources naturelles et député de Winnipeg-Centre-Sud. Il est décédé le 12 décembre à 71 ans. Depuis 2019, il se battait contre des problèmes d’insuffisance rénale et un cancer des plasmocytes. Avant d’entrer en politique, il était président et directeur général du Business Council of Manitoba.

Il est devenu le premier ministre des Ressources naturelles sous le gouvernement de Justin Trudeau, de 2015 à 2018 avant de prendre en charge le ministère du Commerce international jusqu’en 2019.

D’autres disparus

Alexa McDonough, 1944-2022: ex-cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Ian Greenberg, 1942-2022: homme d’affaires, cofondateur d’Astral Media et membre du conseil d'administration de Bell Canada Entreprise.

John Efford, 1944-2022: ancien ministre fédéral des Ressources naturelles.

Clément Richard, 1939-2022: ancien ministre des Communications et des Affaires culturelles sous René Lévesque et ex-président de l’Assemblée nationale.

André Arthur, 1943-2022: ancien député à la Chambre des communes du Canada.

Guy Saint-Pierre, 1934-2022: ancien député de l’Assemblée nationale du Québec.