L’année des nouvelles menaces pour Trudeau

Avec le convoi de la liberté, l’arrivée de Pierre Poilievre, et l’usure du pouvoir, l’année 2022 a été l’occasion de transformations profondes sur la scène politique fédérale, avec en trame de fond la fin de la phase pandémique de la COVID-19. Après en avoir eu plein les mains avec le «convoi de la liberté» en février et la crise des passeports en été, le gouvernement de Justin Trudeau se retrouve désormais face à un opposant de taille en Pierre Poilievre, élu de manière convaincante en septembre.

• À lire aussi: «Nous n’avons pas terminé le combat»: un nouveau Convoi de la liberté en février?

• À lire aussi: Convoi de la liberté: les renseignements ont recommandé à Trudeau d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence

• À lire aussi: Élection partielle: Trudeau remporte une première manche face à Poilievre

Crise des passeports

Qui dit fin de la pandémie dit fin des mesures sanitaires et retour des voyages, et pas seulement pour les influenceurs s’envolant à Cancún avec Sunwing. Ne voyant pas venir la vague, le gouvernement fédéral s’est trouvé au cœur d’une crise de gestion des passeports et des aéroports, pleins à craquer. En juin et juillet, des files monstres ont pris forme devant les bureaux de passeports, certains ayant décidé de camper pour être sûrs de ne pas manquer le bateau (ou l’avion).

Le convoi de la discorde

À la mi-janvier, après un temps des Fêtes assombri par le variant Omicron et un retour en force des mesures sanitaires, des contestataires d’un bout à l’autre du pays se sont rendus dans la capitale fédérale d’Ottawa pour y occuper la colline du Parlement, plusieurs avec de gros camions. Le résultat a surpassé les attentes de tous, y compris la police. Peu se doutaient qu’un mois et des centaines de millions en dommages plus tard, le gouvernement fédéral serait forcé d’invoquer l’État d’urgence pour la première fois depuis octobre 1970.

Une alliance insoupçonnée

Le printemps 2022 a commencé avec un pacte insoupçonné entre les libéraux et les néo-démocrates : en échange de leur appui pour rester au pouvoir jusqu’en 2025, les libéraux ont promis d’accéder à certaines priorités du parti de gauche, aussi onéreuses soient-elles, comme des soins dentaires universels d’ici 2025 et une assurance médicament publique dans les provinces n’en ayant pas. «Ce n’était pas une décision facile», mais elle injecterait de la «stabilité» dans un monde d’«incertitude et d’imprévisibilité», avait dit Justin Trudeau pour justifier son pacte avec le NPD.

Écoutez l'entrevue avec François-Philippe Champagne à l’émission de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio :

Un clash qui a fait le tour du monde

La Chine et le Canada ont frôlé l’incident diplomatique lorsque le président Xi Jinping, à brûle-pourpoint, a apostrophé Justin Trudeau lors du G20 en Indonésie pour lui reprocher d’avoir révélé les (très) grandes lignes d’une discussion informelle entre les deux hommes tenue la veille. Entre le dévoilement d’une nouvelle stratégie pour contenir la Chine, le financement allégué de plusieurs candidats aux élections générales et les soupçons d’espionnage industriel, le refroidissement dans les relations entre les deux pays a atteint des sommets en 2022.

Un nouveau chef (encore)

L’année 2022 marque l’arrivée à la tête du Parti conservateur du Canada (PCC) de son chef le plus assumé, abrasif, et potentiellement menaçant pour les libéraux de Justin Trudeau. Populaire sur les réseaux sociaux, Pierre Poilievre a pulvérisé ses adversaires dès le premier tour, dont Jean Charest, dans la très longue course à la direction marquée par des prises de position contrastées sur le convoi des camionneurs et la gestion de la pandémie.

Chemin Roxham

Le fédéral prévoit pour 2022 un record de 50 000 de demandeurs d’asile, qui auront traversé la frontière canado-américaine de manière irrégulière en évitant les points de contrôles officiels. Malgré ses quelque 6400 kilomètres de long, près de l’entièreté des migrants opte pour un petit point d’entrée connu des Québécois depuis 2017 : le chemin Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle, où Ottawa a dépensé plus de 500 M$ en aménagements pour recevoir les migrants.