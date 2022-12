Miley Cyrus veut être retirée du nouvel album de Morrissey

Miley Cyrus voudrait que sa voix soit retirée d'une chanson du prochain album de Morrissey.

Dans un article sur son site Web intitulé «Miley Cyrus Is a Punk Rocker», l'ancien leader des Smiths a affirmé que la chanteuse ne voulait plus que sa voix apparaisse sur une collaboration intitulée I Am Veronica, présente sur son prochain album Bonfire of Teenagers.

«Miley Cyrus veut maintenant être retirée de la chanson I Am Veronica pour laquelle elle s'est portée volontaire pour être choriste il y a près de deux ans. Cela arrive à un moment où Morrissey s'est dissocié de Capitol Records (Los Angeles), qui contrôle l'album caché Bonfire of Teenagers», peut-on lire dans le message, qui a été posté le week-end dernier.

Le message était accompagné d'une photo des deux stars dans un studio d'enregistrement.

La veille, un message sur le site Web a révélé que le rockeur s'était séparé de sa maison de disques et de son management. «Morrissey s'est volontairement séparé de la direction de Maverick/Quest. Morrissey s'est également volontairement retiré de toute association avec Capitol Records (Los Angeles)», indique le message.

Bonfire of Teenagers devait initialement sortir en février, mais Morrissey a affirmé en novembre que l'album avait été rangé au placard.

Le chanteur britannique a été une figure polarisante ces dernières années de par son soutien au parti politique d'extrême droite For Britain et à ses opinions controversées sur un certain nombre de sujets. En novembre, il a provoqué la colère de ses fans à Los Angeles en mettant fin à son concert au Greek Theatre après 30 minutes, sans explication.