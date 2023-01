Ovechkin et les Capitals roulent sur le CH

Le «Tsar» Alex Ovechkin a inscrit un triplé, samedi, alors que les Capitals ont laminé les Canadiens de Montréal au compte de 9-2, à Washington.

Il s’agit d’un cinquième revers de suite pour le CH.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

16:35 | BUT - Un 806e but et un triplé pour Alex Ovechkin (WAS)

15:43 | BUT - Anthony Mantha (WAS) s'échappe et ne rate pas sa chance, c'est 8-2

14:59 | Marcus Johansson (WAS) marque, mais Martin St-Louis conteste pour cause de hors-jeu, et l'arbitre lui donne raison

13:12 | Bel arrêt de Jake Allen (MTL) lors d'une séquence orchestrée par Alex Ovechkin (WAS)

10:54 | Bel arrêt de Charlie Lindgren (WAS), cette fois devant Brendan Gallagher (MTL)

10:47 | Charlie Lindgren (WAS) tient le fort devant Kirby Dach (MTL)

9:10 | Charlie Lindgren (WAS) stoppe un tir de Mike Hoffman (MTL)

7:18 | Alex Ovechkin (WAS) est puni pour bâton élevé

7:06 | Jake Allen (MTL) tient bon devant Evgeny Kuznetsov (WAS)

5:31 | Brendan Gallagher (MTL) est puni pour conduite antisportive

5:31 | BUT - De mal en pis pour le CH alors que Marcus Johansson (WAS) ajoute un septième but pour Washington

1:22 | BUT - Alex Ovechkin (WAS) ajoute un 2e but dans ce match, de la manière la plus classique, en av. numérique

0:54 | Nick Suzuki (MTL) est puni

0:41 | Deux beaux arrêts coup sur coup de Jake Allen (MTL) aux dépens de Garnet Hathaway (WAS)

0:00 | Début du troisième tiers

DEUXIÈME PÉRIODE

19:21 | BUT - Dylan Strome (WAS) saute sur sa propre passe bloquée et surprend Jake Allen (MTL), c'est 5-2

17:50 | Jake Evans (MTL) s'évade à son tour, mais Cole Caufield, il n'est pas, et Charlie Lindgren (WAS) stoppe son tir

17:40 | Chris Wideman (MTL) est puni pour avoir retenu

16:26 | Jake Allen (MTL) stoppe, coup sur coup, des tirs de Lars Eller et Dmitry Orlov (WAS)

12:39 | BUT - Cole Caufield (MTL) cause un revirement à son tour, s'échappe et son tir ne laisse aucune chance à Charlie Lindgren (WAS)

9:06 | BUT - À la suite d'un terrible revirement du CH, Alex Ovechkin (WAS) inscrit son 804e but dans la LNH et c'est 4-1

8:31 | Échaufourrée après le but des Capitals, Johnathan Kovacevic (MTL) et Garnet Hathaway (WAS) sont punis

8:31 | BUT - Nic Dowd (WAS) marque sur un retour de lancer, pas la meilleur de Jake Allen (MTL), c'est 3-1

7:20 | Bon tir de Sonny Milano (WAS), mais Jake Allen (MTL) était prêt

4:55 | Jonathan Drouin (MTL) rate une belle occasion lors d'une charge offensive sur l'aile gauche

4:02 | BUT - Cole Caufield (MTL) touche la cible sur un lancer sur réception lors d'un av. numérique à quatre contre trois

3:18 | Pénalité à Lars Eller (WAS) pour bâton élevé

3:10 | Blessé en première période, Brendan Gallagher (MTL) revient sur le banc du CH

2:54 | Christian Dvorak (MTL) et Martin Fehervary (WAS) sont punis simultanément

0:00 | Début du deuxième vingt

PREMIÈRE PÉRIODE

19:57 | Evgeny Kuznetsov (WAS) reçoit un coup de bâton au visage et rentre au banc en douleur

19:30 | Toute une manoeuvre de Kirby Dach (MTL) qui se faufile dans l'enclave et rate sa dernière feinte de peu

18:29 | Anthony Mantha (WAS) rate une belle occasion lors d'un surnombre

17:21 | Charlie Lindgren (WAS) est mis à l'épreuve par Juraj Slafkovsky (MTL), mais tient bon

14:40 | Brendan Gallagher (MTL) rentre au banc en colère et fracasse son bâton après s'être possiblement blessé lors d'un contact avec Lars Eller (WAS)

13:20 | Jake Allen (MTL) tien le fort devant Conor Sheary (WAS)

11:20 | Josh Anderson (MTL) est puni pour coup de bâton

10:24 | Bel arrêt de Jake Allen (MTL) sur un tir à bout portant de Dylan Strome (WAS)

8:41 | Kirby Dach (MTL) obtient une belle occasion en plein dans l'enclave, son tir rate la cible

8:18 | Nick Suzuki (MTL) s'évade, mais le gardien Charlie Lindgren (WAS) résiste à son tir

4:32 | BUT - Garnet Hathaway (WAS) fait dévier un tir et les Capitals mènent déjà 2-0

2:36 | Jake Allen (MTL) tient le fort devant Trevor van Riemsdyk (WAS)

1:30 | Jake Allen (MTL) se signale devant Lars Eller (WAS)

0:32 | BUT - Erik Gustafsson (WAS) profite d'une confusion défensive totale du CH pour marquer dans la première minute de jeu

0:00 | Début du match

Les formations pour le match d'aujourd'hui: