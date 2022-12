Que nous réserve 2023 à l’international ?

De la guerre en Ukraine au décès de la Reine Elizabeth II en passant par les Jeux olympiques d’hiver à Pékin et les nouvelles images de l’espace offertes par le télescope James Webb, l’année 2022 en a fait voir de toutes les couleurs sur la scène internationale.

Voici ce que 2023 nous réserve aux quatre coins du monde.

Un an de guerre en Ukraine

AFP

Le 24 février 2023 marquera le premier triste anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui ne semble toujours pas s’essouffler. Le conflit, qui dure bien plus longtemps qu’anticipé, a fait des dizaines de milliers de victimes - soldats et civils - et a forcé des millions d'Ukrainiens à fuir leur demeure. Cette guerre a notamment déclenché une crise énergétique importante en Europe, dont l’approvisionnement en gaz dépendait en grande partie de la Russie. Elle a forcé les pays à remettre en question l'équilibre énergétique mondial.

Les femmes iraniennes à la conquête de leurs droits

AFP

Les manifestations insufflées en Iran par le décès de la jeune Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs en septembre pour avoir enfreint le code vestimentaire devraient persister en 2023. Le mouvement, qui s’est transformé en reconquête de droits, remet en question la République islamique. Déjà près 450 personnes ont perdu la vie en prenant part à ces manifestations et une dizaine ont été condamnées à mort pour leur participation.

Après l’avortement, le débat sur la discrimination aux États-Unis

AFP

Après le controversé retrait du droit à l’avortement aux États-Unis en 2022, la Cour suprême américaine devra trancher sur une loi au Colorado qui empêche actuellement une entreprise de refuser d'offrir un service en raison de la race, de l’orientation sexuelle ou de la religion. En effet, une créatrice américaine de site web de mariage, qui s’oppose aux mariages de même sexe, a fait appel à la justice en argumentant que cette loi anti-discrimination violait sa liberté d’expression. La Cour devra rendre une décision avant juin 2023, selon Reuters.

Le couronnement du roi d’Angleterre

AFP

Le 6 mai 2023, le Roi Charles III sera officiellement couronné roi d’Angleterre à l’Abbaye de Westminster, qui accueillera environ 2200 invités du monde entier. Au total, plusieurs centaines de millions de téléspectateurs devraient également assister à l’évènement depuis leur salon, selon la BBC. Cela causera probablement quelques frictions du côté de la famille royale, tandis qu’un accueil hostile pourrait être réservé au duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan, qui continuent de semer la controverse avec leur nouvelle série sur Netflix.

Des compétitions sportives

AFP

De nombreux évènements sportifs se tiendront partout sur le globe, au grand bonheur des fans qui pourront revêtir les couleurs de leurs équipes favorites. Notamment, l’équipe canadienne participera à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’année 2023 devrait également assister aux 40 ans des «Gay Games», accueillis cette année par Hong-Kong et Guadalajara, au Mexique, en novembre. Tous les quatre ans, cette compétition sportive s’ouvre à tous, membres de la communauté LGBTQ+ ou non.

Un satellite en bois dans l’espace

Un tout premier satellite en bois conçu par une compagnie aérospatiale japonaise devrait mettre le cap vers l’espace en 2023. Si l’expérience s’avère un exploit, ce satellite permettrait de réduire grandement la quantité de débris spatiaux. Contrairement à ceux en aluminium, ces satellites en bois brûleraient sans libérer des substances dangereuses dans l’atmosphère ou causer une pluie de débris à leur retour sur Terre. Le lancement a été plusieurs fois repoussé depuis sa date initiale, en novembre 2021.

L’inflation et la récession

Les crises économiques, géopolitiques et énergétiques qui ont secoué le monde continueront vraisemblablement à impacter l’économie mondiale en 2023. Les sanctions imposées à la Russie pour son invasion de l’Ukraine, combinées à un nouvel équilibre dans l’approvisionnement de la nourriture et du gaz, ont provoqué les plus hauts taux d’inflation pour plusieurs pays depuis les années 1980, selon The Economist. Une augmentation des prix et une baisse du pouvoir d’achat, ajoutées à un rééquilibrage d’approvisionnement de biens et services, pourraient provoquer une récession dans plusieurs pays, c’est-à-dire une baisse du produit intérieur brut sur une période donnée.