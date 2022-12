Report de l’ouverture de l’Hôtel de Glace

L’ouverture de l’Hôtel de Glace qui devait avoir lieu samedi, à la veille du Nouvel An, à Valcartier, a dû être reportée en raison du redoux que l’on connaît ces derniers jours.

L’organisation dit avoir connu dans le passé des températures un peu plus chaudes, mais jamais à raison de trois jours comme c’est le cas cette année.

Elle garde toutefois bon espoir de pouvoir ouvrir ses portes la semaine prochaine puisqu’on prévoit des températures plus froides.

Malgré les hausses du mercure, l’Hôtel n’est pas encore menacé, mais «il ne faut surtout pas le toucher et attendre que ça revienne très très froid et là on va pouvoir recommencer à sculpter et accueillir les gens à l’intérieur», informe Sandra Nadeau, responsable des communications, Village Vacances Valcartier à TVA Nouvelles.

«Visuellement, on ne voit absolument pas d’impact et l’intérieur n’est pas du tout touché», rapporte-t-elle.

«C’est pas la première fois et ça sera pas la dernière»

La responsable des communications mentionne que les changements climatiques modifieront les façons de faire à l’avenir.

L’industrie devra s’ajuster, notamment en se prémunissant d’équipements permettant de fabriquer de la neige dans des températures plus chaudes.

Elle affirme qu’il faudra «se réinventer» puisque «c’est pas la première fois et ça sera pas la dernière».

Le centre de glisse devra également fermer plus tôt, en raison du changement drastique de températures qui s’opère à compter de 16h. Le redoux fait fondre la neige qui gèle lors du retour des temps froids et se transforme en glace.

- D'après les informations d'Éliane Pilote